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Posted 19 сентября, 09:09

Published 19 сентября, 09:09

Modified 19 сентября, 09:11

Updated 19 сентября, 09:11

Можно ли дарить деньги учителю

Взятка или нет: можно ли дарить деньги учителю — объясняет юрист

19 сентября 2024, 09:09
Фото: 1MI
Можно ли дарить деньги учителю
Близится День учителя, и у многих родителей возникает вопрос, можно ли педагогу в качестве подарка преподнести деньги. О нюансах и опасностях такого презента рассказал юрист.

Что говорит закон

В российских законах не обозначено, что конкретно можно преподносить учителям в качестве подарка, соответственно, нет и прямого запрета дарить деньги. Однако обратившись к статье 575 ГК РФ, можно узнать, что есть лимиты на стоимость презентов для тех, кто работает в образовательных учреждениях, — максимум 3 тысячи рублей.

Что должен сделать учитель, если получит подарок, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей? Сдать его в школу или выкупить у нее. Стоит отметить, что лимит распространяется на отдельные подарки, а вот сколько всего презентов получил педагог — значения не имеет. Так что каждый ученик теоретически может подарить классному руководителю по 2 тысячи рублей, однако скинуться и подарить айфон уже нельзя.

Можно ли дарить деньги учителю

Юлия Гавлишина, юрист, отмечает, что дарить деньги учителю законом не запрещено, однако делать этого не рекомендует, поскольку подобный презент может вызвать немало вопросов. К примеру, подарок в виде денег может быть расценен как взятка.

«В УК РФ есть понятие взятки, при этом конкретная сумма не указывается. Более того, отмечается, что взятка необязательно должна иметь денежную форму — под это определение попадают и услуги, и товары», — объясняет эксперт, подчеркивая, что от подарка взятка отличается тем, что даритель ожидает в ответ на свои действия чего-то, например услуги.

В каких случаях учитель рискует получить обвинение в получении взятки? Как объясняет Юлия Гавлишина, это может произойти, если педагог получил подарок дороже 3 тысяч рублей и не сдал его в школу. Это будет считаться мелкой взяткой, однако все равно попадает под статью.

Стоит отметить, что не каждый педагог готов принять подарок в виде денег, и это нужно учитывать родителям учеников. Поэтому от подобной идеи все-таки стоит отказаться, учитывая неоднозначность последствий.

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#Мария Казак#Общество#Образование#Все материалы авторов#Школа
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