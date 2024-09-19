Взятка или нет: можно ли дарить деньги учителю — объясняет юрист

Что должен сделать учитель, если получит подарок, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей? Сдать его в школу или выкупить у нее. Стоит отметить, что лимит распространяется на отдельные подарки, а вот сколько всего презентов получил педагог — значения не имеет. Так что каждый ученик теоретически может подарить классному руководителю по 2 тысячи рублей, однако скинуться и подарить айфон уже нельзя.