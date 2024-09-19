Взятка или нет: можно ли дарить деньги учителю — объясняет юрист

Posted 19 сентября, 09:09
Published 19 сентября, 09:09
Modified 19 сентября, 09:11
Updated 19 сентября, 09:11
В российских законах не обозначено, что конкретно можно преподносить учителям в качестве подарка, соответственно, нет и прямого запрета дарить деньги. Однако обратившись к статье 575 ГК РФ, можно узнать, что есть лимиты на стоимость презентов для тех, кто работает в образовательных учреждениях, — максимум 3 тысячи рублей.
Что должен сделать учитель, если получит подарок, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей? Сдать его в школу или выкупить у нее. Стоит отметить, что лимит распространяется на отдельные подарки, а вот сколько всего презентов получил педагог — значения не имеет. Так что каждый ученик теоретически может подарить классному руководителю по 2 тысячи рублей, однако скинуться и подарить айфон уже нельзя.
Юлия Гавлишина, юрист, отмечает, что дарить деньги учителю законом не запрещено, однако делать этого не рекомендует, поскольку подобный презент может вызвать немало вопросов. К примеру, подарок в виде денег может быть расценен как взятка.
«В УК РФ есть понятие взятки, при этом конкретная сумма не указывается. Более того, отмечается, что взятка необязательно должна иметь денежную форму — под это определение попадают и услуги, и товары», — объясняет эксперт, подчеркивая, что от подарка взятка отличается тем, что даритель ожидает в ответ на свои действия чего-то, например услуги.
В каких случаях учитель рискует получить обвинение в получении взятки? Как объясняет Юлия Гавлишина, это может произойти, если педагог получил подарок дороже 3 тысяч рублей и не сдал его в школу. Это будет считаться мелкой взяткой, однако все равно попадает под статью.
Стоит отметить, что не каждый педагог готов принять подарок в виде денег, и это нужно учитывать родителям учеников. Поэтому от подобной идеи все-таки стоит отказаться, учитывая неоднозначность последствий.
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