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Posted 20 августа, 06:04

Published 20 августа, 06:04

Modified 10 сентября, 06:00

Updated 10 сентября, 06:00

Михаил Башкатов рассказал о своей истории любви и крепкой семье

20 августа 2024, 06:04
Михаил Башкатов родился в Томске 19 августа 1981 года. Любовь к поэзии ему передалась от матери. В детстве он неоднократно становился победителем конкурсов чтецов.

Карьера

В юности Михаил мечтал о профессии строителя, геолога, врача. В конце концов он поступил на экономический факультет ТГУ и попал в команду КВН «Огни большого города».

Какое-то время Башкатов входил в состав команды «МаксимуМ». В 2008 году артисты получили звание чемпионов Высшей лиги КВН.

После этого Михаил решил попробовать себя в качестве сценариста и начал придумывать шутки для шоу «Даешь молодежь!». Авторы проекта предложили сценаристам самим исполнять роли в комических сюжетах. Башкатов играл борца Радика.

Михаил Башкатов известен не только как юморист. На его счету несколько ролей в фильмах и сериалах. Также он был ведущим нескольких передач: «Не факт», «Морской бой» и других.

Семья

Со своей супругой Екатериной Михаил познакомился во время праздника в клубе. Он тогда был студентом четвертого курса, а его будущая жена — первокурсницей. Она не имела отношения к КВН, однако со временем, как признался актер, стала самым главным критиком его деятельности.

Сегодня в семье Башкатовых четверо детей — трое сыновей и маленькая Тая, которая родилась в 2022 году. У артиста много творческих планов, связанных с театром и съемками. Он не намерен эмигрировать, как это делают многие его коллеги. Своих детей в зарубежные школы Башкатовы также отдавать не планируют.

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