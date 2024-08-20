Михаил Башкатов рассказал о своей истории любви и крепкой семье

Сегодня в семье Башкатовых четверо детей — трое сыновей и маленькая Тая, которая родилась в 2022 году. У артиста много творческих планов, связанных с театром и съемками. Он не намерен эмигрировать, как это делают многие его коллеги. Своих детей в зарубежные школы Башкатовы также отдавать не планируют.