Михаил Башкатов рассказал о своей истории любви и крепкой семье

Posted 20 августа, 06:04
Published 20 августа, 06:04
Modified 10 сентября, 06:00
Updated 10 сентября, 06:00
В юности Михаил мечтал о профессии строителя, геолога, врача. В конце концов он поступил на экономический факультет ТГУ и попал в команду КВН «Огни большого города».
Какое-то время Башкатов входил в состав команды «МаксимуМ». В 2008 году артисты получили звание чемпионов Высшей лиги КВН.
После этого Михаил решил попробовать себя в качестве сценариста и начал придумывать шутки для шоу «Даешь молодежь!». Авторы проекта предложили сценаристам самим исполнять роли в комических сюжетах. Башкатов играл борца Радика.
Михаил Башкатов известен не только как юморист. На его счету несколько ролей в фильмах и сериалах. Также он был ведущим нескольких передач: «Не факт», «Морской бой» и других.
Со своей супругой Екатериной Михаил познакомился во время праздника в клубе. Он тогда был студентом четвертого курса, а его будущая жена — первокурсницей. Она не имела отношения к КВН, однако со временем, как признался актер, стала самым главным критиком его деятельности.
Сегодня в семье Башкатовых четверо детей — трое сыновей и маленькая Тая, которая родилась в 2022 году. У артиста много творческих планов, связанных с театром и съемками. Он не намерен эмигрировать, как это делают многие его коллеги. Своих детей в зарубежные школы Башкатовы также отдавать не планируют.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14