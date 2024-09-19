Домклик рассказал, где дешевле всего купить новостройки, вторичку и ИЖС

Posted 19 сентября, 08:29
Published 19 сентября, 08:29
Modified 19 сентября, 08:36
Updated 19 сентября, 08:36
Расчеты размера платежей по ипотеке были сделаны аналитиками Домклик на основе заключенных договоров за июль–август 2024 год, в период после отмены льготной программы и ужесточения условий по Семейной ипотеке.
Как выяснилось, на первичном рынке жилья средний медианный платеж составляет 34,2 т. р. Но если в Москве за ипотеку приходится отдавать почти 59 т. р., то в южной и северной части России эта сумма более чем в два раза ниже.
В данном случае больший интерес представляют города с наименьшим платежом, а значит более низкими ценами на жилье. Такими крупными регионами стали:
А вот самой дорогой недвижимостью по традиции стали Москва (58,7), МО (47,2) и Санкт-Петербург (42,0).
Как отмечают эксперты, низкие платежи на новостройки в первую очередь обусловлены существующими льготными программами и ограничениями по сумме. Например, на долю Семейной ипотеки пришлось 87% всех заключенных договоров в Москве и Московской области. В регионах же эта цифра превышает 90%.
Высокая ключевая ставка и более требовательные условия к заемщикам установили средний платеж за вторичный рынок жилья по России — 34,8 т. р.
Самую дешевую вторичку можно приобрести опять же в Волгограде, платеж по которой составляет 28 т. р., в Пермском крае (28,5 т. р.), в Республике Башкортостан (28,9 т. р.)
При этом, аналитики отмечают самый высокий спрос по России на вторичку именно в Москве, даже несмотря на высокие платежи среди всего сегмента жилья. За два последних летних месяца в столице было заключено 7,3 тысяч сделок, а в регионах всего 3,2.
Среди всех видов жилья самый высокий платеж по регионам, за исключением Москвы, отмечен в сегменте частного домовладения — 37,4 т. р. в месяц. Наименьшие суммы платежа отмечены в Нижегородской (30,1 т. р.), Омской (30,3 т. р.) и в Новосибирской области (30,7 т. р.)
Аналитические данные также говорят о том, что ИЖС в большинстве своем (93%) приобретается с использованием льготных программ.
Ранее мы рассказывали, что советует делать эксперт при высокой ключевой ставке.
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