Неужели бабье лето закончилось? Синоптики о погоде на 19–22 сентября

Уже с 19 сентября Центральная Россия ощутит на себе приближение холодов, хотя погода будет по-прежнему теплой и выше климатических норм. В четверг москвичи почувствуют, что ночью стало холоднее, температура опустится до 8-13 градусов, а на выходные станет еще ниже — до 7-9 градусов. При этом, днем, несмотря на облачность и небольшие осадки, погода сохранится достаточно комфортной — 18-23 градусов, хотя и придется надеть теплые вещи.