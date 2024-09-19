Неужели бабье лето закончилось? Синоптики о погоде на 19–22 сентября

Posted 19 сентября, 06:51
Published 19 сентября, 06:51
Modified 19 сентября, 06:53
Updated 19 сентября, 06:53
Специалисты Гидрометцентра прогнозируют запоздалую осень, поскольку температура на большей части страны будет выше нормы на 5 градусов
Уже с 19 сентября Центральная Россия ощутит на себе приближение холодов, хотя погода будет по-прежнему теплой и выше климатических норм. В четверг москвичи почувствуют, что ночью стало холоднее, температура опустится до 8-13 градусов, а на выходные станет еще ниже — до 7-9 градусов. При этом, днем, несмотря на облачность и небольшие осадки, погода сохранится достаточно комфортной — 18-23 градусов, хотя и придется надеть теплые вещи.
Нетипично теплая погода также будет и в северной столице, Пскове и Новгороде. В эти города придет совсем небольшое похолодание, без осадков.
Жителям Муромской области больше всех везет на погоду, поскольку температура здесь держится на 10-12 градусов выше нормы и осадков пока не прогнозируется.
Синоптики отмечают, что климатические данные по европейской и северной части России бьют рекорды, благодаря которым сентябрь 2024 года стал самым теплым месяцем за всю историю Гидрометцентра.
Для южной части страны, особенно для Краснодарского и Ставропольского края, продолжается бархатный сезон — до 27 градусов. Обычно в это время температура воды и воздуха становятся почти одинаковой. Купаться и отдыхать можно вплоть до середины октября.
Единственное, что может немного омрачить отдых, это сухие ветра до 15м/с, которые могут принести с собой опасность пожаров.
Погода на Урале будет очень похожа на столичную: дневная температура будет в районе 20 градусов, с небольшой облачностью, но без осадков. Свердловск, Челябинск и Курган также будут получать удовольствие от затянувшегося бабьего лета.
Ямало-Ненецкий округ тоже бьет температурные рекорды по средним показателям. Здесь дневная температура будет в пределах 13-15 градусов тепла.
Значительное похолодание ощутят практически все сибиряки из Тюмени, Томска, Омска, Новосибирска, Кемерово и Алтая. Даже Красноярский край и Хакасия будут встречать первые заморозки, которые придут вместе с северными воздушными массами. Ночью ожидается 0-4, днем 11-16 градусов.
Восточную сторону Якутии и север Хабаровского края накроют дожди, а в некоторых областях может ожидаться снег. Ночью заморозки достигнут 0-2 градусов, а днем температура прогреется до 7-11 градусов тепла.
Чукотку и Магадан ждут значительные заморозки до 5 градусов, днем температура достигнет 3-8 градусов. Конец недели и выходные будут дождливыми.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14