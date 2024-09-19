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Posted 19 сентября, 06:51

Published 19 сентября, 06:51

Modified 19 сентября, 06:53

Updated 19 сентября, 06:53

Прогноз погоды 19–22 сентября 2024 год

Неужели бабье лето закончилось? Синоптики о погоде на 19–22 сентября

19 сентября 2024, 06:51
Фото: 1MI
Прогноз погоды 19–22 сентября 2024 год
Осень в 2024 году выдалась теплее, чем в предыдущие годы. Но начиная с 19 сентября регионы России ощутят на себе резкие перемены. Кому ждать дождливых холодов, а кто еще сможет получить удовольствие от солнца — в материале NEWIA.

Специалисты Гидрометцентра прогнозируют запоздалую осень, поскольку температура на большей части страны будет выше нормы на 5 градусов

Погода в Москве

Уже с 19 сентября Центральная Россия ощутит на себе приближение холодов, хотя погода будет по-прежнему теплой и выше климатических норм. В четверг москвичи почувствуют, что ночью стало холоднее, температура опустится до 8-13 градусов, а на выходные станет еще ниже — до 7-9 градусов. При этом, днем, несмотря на облачность и небольшие осадки, погода сохранится достаточно комфортной — 18-23 градусов, хотя и придется надеть теплые вещи.

Центральная часть России

Нетипично теплая погода также будет и в северной столице, Пскове и Новгороде. В эти города придет совсем небольшое похолодание, без осадков.

Жителям Муромской области больше всех везет на погоду, поскольку температура здесь держится на 10-12 градусов выше нормы и осадков пока не прогнозируется.

Синоптики отмечают, что климатические данные по европейской и северной части России бьют рекорды, благодаря которым сентябрь 2024 года стал самым теплым месяцем за всю историю Гидрометцентра.

Прогноз погоды на сентябрьПрогноз погоды на сентябрь
Прогноз погоды на сентябрь. Фото: 1MI

Юг России

Для южной части страны, особенно для Краснодарского и Ставропольского края, продолжается бархатный сезон — до 27 градусов. Обычно в это время температура воды и воздуха становятся почти одинаковой. Купаться и отдыхать можно вплоть до середины октября.

Единственное, что может немного омрачить отдых, это сухие ветра до 15м/с, которые могут принести с собой опасность пожаров.

Погода на Урале

Погода на Урале будет очень похожа на столичную: дневная температура будет в районе 20 градусов, с небольшой облачностью, но без осадков. Свердловск, Челябинск и Курган также будут получать удовольствие от затянувшегося бабьего лета.

Ямало-Ненецкий округ тоже бьет температурные рекорды по средним показателям. Здесь дневная температура будет в пределах 13-15 градусов тепла.

Прогноз погоды на выходныеПрогноз погоды на выходные
Прогноз погоды на выходные. Фото: 1MI

Западная часть России

Значительное похолодание ощутят практически все сибиряки из Тюмени, Томска, Омска, Новосибирска, Кемерово и Алтая. Даже Красноярский край и Хакасия будут встречать первые заморозки, которые придут вместе с северными воздушными массами. Ночью ожидается 0-4, днем 11-16 градусов.

Северная часть России

Восточную сторону Якутии и север Хабаровского края накроют дожди, а в некоторых областях может ожидаться снег. Ночью заморозки достигнут 0-2 градусов, а днем температура прогреется до 7-11 градусов тепла.

Чукотку и Магадан ждут значительные заморозки до 5 градусов, днем температура достигнет 3-8 градусов. Конец недели и выходные будут дождливыми.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Осень#Погода#Все материалы авторов#Сентябрь#Осень-2024
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