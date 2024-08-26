Что делать, если ничто в жизни не радует: боремся с ангедонией правильно

В погоне за достижениями нельзя забывать о том, что у вас есть уже сейчас. Постоянные «хочу» не позволяют наслаждаться уже достигнутыми результатами. Попробуйте максимально почувствовать тот момент, когда вы добились успеха, пусть даже малого. Да, кто-то провел выходные в Дубае, а вы — на ближайшей базе отдыха. Зато вы сэкономили приличную сумму, не заморачивались со сборами и перелетом, успели повидаться с друзьями или побыть с семьей. Это уже отлично, ведь менее счастливые люди провели этот выходной на скучной работе. А Дубай никуда от вас не денется. Надо спешить быть счастливыми здесь и сейчас.