Что делать, если ничто в жизни не радует: боремся с ангедонией правильно

Posted 26 августа, 10:02
Published 26 августа, 10:02
Modified 10 сентября, 06:17
Updated 10 сентября, 06:17
Если вы по натуре являетесь тревожным человеком, которого легко выбить из колеи, попробуйте изменить образ жизни. Увеличьте время сна, больше внимания уделяйте прогулкам и физической активности. Добавьте в жизнь новые впечатления, сменив привычную обстановку. Например, посетите новый торговый центр, устройте пикник или поход на концерт.
Современная электроника позволяет найти быстрые развлечения в интернете. Однако постоянный просмотр развлекательных видео и мемов притупляет способность получать удовольствие от других процессов. Постарайтесь сократить время использования гаджетов хотя бы перед сном. Лучше почитайте книгу.
Безусловно, вы многого добиваетесь и считаете себя сильным человеком. Однако это не значит, что вы должны ежедневно выкладываться на полную, расходуя все силы. Позвольте себе отдохнуть и замедлить ежедневную гонку за успехом. Прислушивайтесь к своему телу, контролируйте самочувствие.
Если вы привыкли мыслить негативно и ожидать худшего, постарайтесь перевести свое мышление в положительное русло. Иногда это трудно сделать сразу. Попробуйте для начала настроиться на нейтральный лад. Даже такие установки, как «ничего страшного» и «мне все равно», более приемлемы, чем тревога и страх.
В погоне за достижениями нельзя забывать о том, что у вас есть уже сейчас. Постоянные «хочу» не позволяют наслаждаться уже достигнутыми результатами. Попробуйте максимально почувствовать тот момент, когда вы добились успеха, пусть даже малого. Да, кто-то провел выходные в Дубае, а вы — на ближайшей базе отдыха. Зато вы сэкономили приличную сумму, не заморачивались со сборами и перелетом, успели повидаться с друзьями или побыть с семьей. Это уже отлично, ведь менее счастливые люди провели этот выходной на скучной работе. А Дубай никуда от вас не денется. Надо спешить быть счастливыми здесь и сейчас.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14