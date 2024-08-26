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Posted 26 августа, 10:02

Published 26 августа, 10:02

Modified 10 сентября, 06:17

Updated 10 сентября, 06:17

Что делать, если ничто в жизни не радует: боремся с ангедонией правильно

Что делать, если ничто в жизни не радует: боремся с ангедонией правильно

26 августа 2024, 10:02
Фото: 1MI
Что делать, если ничто в жизни не радует: боремся с ангедонией правильно
Ангедония — состояние, при котором человек теряет способность получать удовольствие от вещей, которые раньше приносили ему радость. Что делать, если вы ощутили признаки ангедонии? Рассказываем о способах вернуть себе радость жизни.

Смените образ жизни

Если вы по натуре являетесь тревожным человеком, которого легко выбить из колеи, попробуйте изменить образ жизни. Увеличьте время сна, больше внимания уделяйте прогулкам и физической активности. Добавьте в жизнь новые впечатления, сменив привычную обстановку. Например, посетите новый торговый центр, устройте пикник или поход на концерт.

Постарайтесь уделять больше времени спорту — это помогает побороть выгораниеПостарайтесь уделять больше времени спорту — это помогает побороть выгорание
Постарайтесь уделять больше времени спорту — это помогает побороть выгорание. Фото: Изображение Midjourney

Долой гаджеты

Современная электроника позволяет найти быстрые развлечения в интернете. Однако постоянный просмотр развлекательных видео и мемов притупляет способность получать удовольствие от других процессов. Постарайтесь сократить время использования гаджетов хотя бы перед сном. Лучше почитайте книгу.

Привычка сидеть в интернете по ночам сбивает организм с режимаПривычка сидеть в интернете по ночам сбивает организм с режима
Привычка сидеть в интернете по ночам сбивает организм с режима. Фото: 1MI

Любите себя

Безусловно, вы многого добиваетесь и считаете себя сильным человеком. Однако это не значит, что вы должны ежедневно выкладываться на полную, расходуя все силы. Позвольте себе отдохнуть и замедлить ежедневную гонку за успехом. Прислушивайтесь к своему телу, контролируйте самочувствие.

Не забывайте своевременно проходить обследования в медучрежденияхНе забывайте своевременно проходить обследования в медучреждениях
Не забывайте своевременно проходить обследования в медучреждениях. Фото: 1MI

Позитивное мышление

Если вы привыкли мыслить негативно и ожидать худшего, постарайтесь перевести свое мышление в положительное русло. Иногда это трудно сделать сразу. Попробуйте для начала настроиться на нейтральный лад. Даже такие установки, как «ничего страшного» и «мне все равно», более приемлемы, чем тревога и страх.

Старайтесь мыслить в позитивном ключеСтарайтесь мыслить в позитивном ключе
Старайтесь мыслить в позитивном ключе. Фото: 1MI

Ценность мелочей

В погоне за достижениями нельзя забывать о том, что у вас есть уже сейчас. Постоянные «хочу» не позволяют наслаждаться уже достигнутыми результатами. Попробуйте максимально почувствовать тот момент, когда вы добились успеха, пусть даже малого. Да, кто-то провел выходные в Дубае, а вы — на ближайшей базе отдыха. Зато вы сэкономили приличную сумму, не заморачивались со сборами и перелетом, успели повидаться с друзьями или побыть с семьей. Это уже отлично, ведь менее счастливые люди провели этот выходной на скучной работе. А Дубай никуда от вас не денется. Надо спешить быть счастливыми здесь и сейчас.

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#Елена Гончарова#Общество#Здоровье#Все материалы авторов#Психология
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