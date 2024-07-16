6 основных причин разводов

Финансовые разногласия часто становятся корнем проблем в браке, часто ухудшаясь из-за безответственного поведения одного из супругов в денежных вопросах. Если один из партнеров регулярно принимает решения о тратах сам по себе или игнорирует обговоренный бюджет, это может привести к обидам, стрессу и, в конечном итоге, к распаду союза.