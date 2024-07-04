Почему мы изменяем: 6 неочевидных причин неверности партнеров

Posted 4 июля, 06:50
Published 4 июля, 06:50
Modified 10 сентября, 03:27
Updated 10 сентября, 03:27
Партнеры могут по-разному трактовать понятие измены. Одни могут обвинять в супружеской неверности даже после поцелуя, а другие считают изменой только секс. Из-за этого партнер может совершить необдуманный поступок в уверенности, что он не изменяет возлюбленной. Если пара не говорит друг с другом о границах допустимого, то их легко нарушить.
У каждого человека свой врожденный сексуальный темперамент. У одних он сильнее, и они чаще нуждаются в сексе. У других — слабее, и в их жизни секс играет не самую важную роль. Если у партнеров не совпадают темпераменты, один из них может рано или поздно пойти на измену. Но не с целью обидеть вторую половину, а для удовлетворения своих потребностей.
В большей степени это касается мужчин. Гендерные стереотипы требуют от «настоящего мужчины» высокого либидо. Поэтому мужчины могут изменять, пытаясь соответствовать этим нормам и тем самым повышая самооценку.
Женщина может пойти на измену в абьюзивных отношениях, пытаясь доказать себе, что она красива и желанна для других.
В жизни каждого человека наступает определенный период, когда он сталкивается с острым внутренним конфликтом и начинает искать смысл жизни. Это приводит к эмоциональной нестабильности и саморазрушительному поведению, в результате чего человек может пойти на измену. Таким образом он пытается изменить свою жизнь, избежать негативных эмоций или просто гонится за новыми ощущениями.
В современных семьях люди уделяют много времени карьере и бизнесу, но мало внимания семье. Партнер в этом случае испытывает одиночество, и даже самые верные супруги начинают искать внимание на стороне. Секс в этом случае не главное. Партнер ищет не физический контакт, а эмоциональную близость.
Измену может спровоцировать чувство обиды. Не все люди могут простить партнеру тот или иной проступок либо слова. Чтобы причинить боль партнеру, они идут на измену, переводя его в статус жертвы.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14