Почему мы изменяем: 6 неочевидных причин неверности партнеров

У каждого человека свой врожденный сексуальный темперамент. У одних он сильнее, и они чаще нуждаются в сексе. У других — слабее, и в их жизни секс играет не самую важную роль. Если у партнеров не совпадают темпераменты, один из них может рано или поздно пойти на измену. Но не с целью обидеть вторую половину, а для удовлетворения своих потребностей.