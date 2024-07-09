«Красные флаги» в отношениях: как понять, что ваш партнер вам не подходит

Posted 9 июля, 03:56
Published 9 июля, 03:56
Modified 10 сентября, 03:38
Updated 10 сентября, 03:38
Если вы начинаете испытывать сомнения по поводу своих способностей и других качеств с подачи вашего партнера, стоит задуматься. В скором времени постоянные сомнения приведут вас к опустошению и, возможно, к нервному срыву. Вряд ли это то, чего вы на самом деле хотите от отношений. Каждый из нас ищет в отношениях поддержку, однако с этим партнером вы не сможете ее получить.
Прислушайтесь к ощущениям, которые вы испытываете, находясь рядом со своим партнером. Если вы понимаете, что не можете расслабиться, или ощущаете дискомфорт, значит, это не ваш человек. В отношениях важно получать поддержку, иметь возможности для общения. А еще любимый человек должен вас воодушевлять, а если он этого не делает, значит, с ним вам не по пути.
Если вы стали замечать, что все реже соответствуете требованиям, которые выдвигает ваш партнер, и постоянно чувствуете вину за это — с отношениями пора завязывать. Если же вы слышите в свой адрес обвинения в том, что вы якобы не любите своего партнера, это не что иное, как манипуляция. На таком фундаменте построить крепкие и доверительные отношения совершенно точно не получится. Еще один «красный флаг» — требования от партнера сделать выбор: например, или он, или ваша работа, увлечения, круг общения.
Ваш партнер предпочитает не обсуждать с вами планы на совместное будущее и всячески избегает разговоров на эту тему? Вероятно, что долгосрочных отношений с вами он не планирует в принципе. Подумайте, насколько вам подходит такой вариант, совпадает ли это с тем, к чему вы на самом деле стремитесь. В некоторых случаях разобраться в ситуации помогает доверительный разговор с партнером. Если он открыто скажет об отсутствии планов на совместное будущее, то вы сможете сделать выводы сами.
Постарайтесь честно ответить себе на вопрос: доверяете ли вы своему партнеру? Если доверия нет, то, скорее всего, это не ваш человек. Сомнения рано или поздно начнут подтачивать вас, и отношения превратятся в мучение.
Если ваш партнер вас не слышит, значит, у вас с ним отсутствует эмоциональная связь. А в отношениях она очень важна. С течением времени отсутствие такой связи приведет к тому, что вы почувствуете одиночество. Задумайтесь о том, чтобы прекратить отношения, если партнер не имеет привычки прислушиваться к тому, что вы говорите, или вообще не проявляет интереса к вашим словам.
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