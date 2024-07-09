«Красные флаги» в отношениях: как понять, что ваш партнер вам не подходит

Если вы стали замечать, что все реже соответствуете требованиям, которые выдвигает ваш партнер, и постоянно чувствуете вину за это — с отношениями пора завязывать. Если же вы слышите в свой адрес обвинения в том, что вы якобы не любите своего партнера, это не что иное, как манипуляция. На таком фундаменте построить крепкие и доверительные отношения совершенно точно не получится. Еще один «красный флаг» — требования от партнера сделать выбор: например, или он, или ваша работа, увлечения, круг общения.