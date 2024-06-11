Шесть признаков того, что вашему мужчине нравится ваша подруга

Posted 11 июня, 07:12
Published 11 июня, 07:12
Modified 10 сентября, 02:04
Updated 10 сентября, 02:04
Если вы чувствуете, что между двумя вашими близкими людьми происходит какая-то «химия», обратите внимание на описанные ниже признаки, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.
Прислушивайтесь, как часто он повторяет ее имя. Причем даже в негативном контексте. Он может перечислять ее привычки, которые его якобы раздражают, и при этом притворно морщиться. Искушение говорить о предмете своей симпатии становится таким сильным, что он не может ему сопротивляться.
В кругу ваших друзей он ведет себя с ней подчеркнуто вежливо и даже отстраненно. Но это должно насторожить. Вероятно, он делает это, чтобы скрыть свое волнение, когда видит ее и общается с ней.
Когда ваш партнер, аки бесстрашный лев, буквально бросается на помощь вашей подруге, стоит ей сломать ноготь, это значит, что над вашей головой развеваются красные флаги опасности. Не стоит оставлять эту ситуацию без внимания, нужно поговорить с партнером наедине, дав понять, что вам не нравится подобное поведение.
Стоит понаблюдать за планами своего парня. Если вдруг они вместе с твоей подругой побывали на одной выставке, а потом их вместе видели садящимися в один и тот же автобус, это, конечно, может быть совпадением. Но если подобные истории вам рассказывают все чаще, то это явно неспроста.
Если вашему парню нравится одна из ваших подруг, он будет скрывать свою симпатию, но может невольно выразить сочувствие к ней, если у нее возникают трудности. Это свидетельствует о том, что он теряет выдержку. Обращайте внимание на такие ситуации и делайте для себя выводы.
Если он начинает усерднее заниматься в спортзале или очень гордится новой стрижкой, это можно списать на тщеславие или признак того, что он хочет покрасоваться. Но, возможно, у него на примете есть кто-то, на кого он хочет произвести впечатление.
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