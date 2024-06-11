Шесть признаков того, что вашему мужчине нравится ваша подруга

Стоит понаблюдать за планами своего парня. Если вдруг они вместе с твоей подругой побывали на одной выставке, а потом их вместе видели садящимися в один и тот же автобус, это, конечно, может быть совпадением. Но если подобные истории вам рассказывают все чаще, то это явно неспроста.