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Posted 19 июля, 18:01

Published 19 июля, 18:01

Modified 10 сентября, 04:13

Updated 10 сентября, 04:13

Как улучшить психологическое здоровье после родов

Как улучшить психологическое здоровье после родов

19 июля 2024, 18:01
Фото: Изображение Midjourney
Исследования показывают, что послеродовая депрессия возникает примерно у 17% матерей по всему миру. У большинства матерей симптомы депрессии появляются через четыре-шесть недель после родов и постепенно уменьшаются в последующие месяцы.

Однако послеродовая депрессия может возникнуть в любое время в течение трех лет после беременности или родов, пишет psychologytoday.com.

Послеродовые психологические проблемы: симптомы

Послеродовая депрессия часто сопровождается беспокойством. Исследования указывают на то, что две из трех женщин с послеродовой депрессией могут также столкнуться с тревожным расстройством.

Много матерей испытывают послеродовую тревожность, которая является наиболее распространенным послеродовым нарушением настроения. Примерно 18% женщин испытывают тревожность в первые четыре недели после родов, 15% — с четвертой по двадцать четвертую неделю и еще 15% — после двадцать четвертой недели.

Симптомы послеродовой тревожности могут включать в себя постоянное беспокойство, панические атаки, а также нежелательные мысли. Важно помнить, что послеродовая тревожность часто сопровождается излишним беспокойством по различным вопросам, включая заботу о ребенке и чувство вины. Часто послеродовая тревожность сочетается с послеродовой депрессией, и в этих случаях симптомы могут быть более выраженными.

Послеродовой психоз — это редкое, но серьезное состояние, которое включает странные убеждения или мысли, галлюцинации, маниакальное настроение, смешение сознания и другие симптомы.

Также можно столкнуться с другими послеродовыми симптомами, такими как послеродовая ярость. Это состояние характеризуется повышенной злостью и раздражительностью.

Как улучшить психологическое здоровье после родов

  • Обратитесь за помощью к специалисту по психическому здоровью, особенно если ваши симптомы не улучшаются через две недели, вам трудно ухаживать за ребенком или выполнять повседневные задачи или если у вас возникают мысли о причинении вреда себе или ребенку.
  • Найдите людей, которые будут поддерживать вас как в практическом, так и в эмоциональном плане. Обратитесь в родительские группы, познакомьтесь с соседями, найдите виртуальные группы поддержки или заранее попросите членов семьи о помощи.
  • Попробуйте релаксационную терапию. Недавнее исследование показало, что обучение молодых матерей релаксации привело к снижению уровня стресса у матерей и снижению уровня гормона стресса кортизола в их грудном молоке. Их младенцы также показали большую продолжительность сна, большее потребление молока и больший набор веса.
  • Практикуйте самосострадание по отношению к себе.
  • Найдите экспертов, которые могут помочь вам обрести уверенность в себе как матери — например, знающего педиатра, консультанта по грудному вскармливанию или физиотерапевта, специализирующегося на лечении послеродовых проблем.
  • Практикуйте уход за младенцем «кожа к коже». Он снижает беспокойство у матерей и детей. Матери, которые практикуют уход «кожа к коже», демонстрируют большее снижение гормона стресса кортизола. Организовать такой уход за новорожденным помогает слинг.

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#Марина Колодкина#Общество#Дети#Семья#Все материалы авторов#Психология
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