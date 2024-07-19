Как улучшить психологическое здоровье после родов

Симптомы послеродовой тревожности могут включать в себя постоянное беспокойство, панические атаки, а также нежелательные мысли. Важно помнить, что послеродовая тревожность часто сопровождается излишним беспокойством по различным вопросам, включая заботу о ребенке и чувство вины. Часто послеродовая тревожность сочетается с послеродовой депрессией, и в этих случаях симптомы могут быть более выраженными.