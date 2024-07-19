Как улучшить психологическое здоровье после родов

Posted 19 июля, 18:01
Published 19 июля, 18:01
Modified 10 сентября, 04:13
Updated 10 сентября, 04:13
Однако послеродовая депрессия может возникнуть в любое время в течение трех лет после беременности или родов, пишет psychologytoday.com.
Послеродовая депрессия часто сопровождается беспокойством. Исследования указывают на то, что две из трех женщин с послеродовой депрессией могут также столкнуться с тревожным расстройством.
Много матерей испытывают послеродовую тревожность, которая является наиболее распространенным послеродовым нарушением настроения. Примерно 18% женщин испытывают тревожность в первые четыре недели после родов, 15% — с четвертой по двадцать четвертую неделю и еще 15% — после двадцать четвертой недели.
Симптомы послеродовой тревожности могут включать в себя постоянное беспокойство, панические атаки, а также нежелательные мысли. Важно помнить, что послеродовая тревожность часто сопровождается излишним беспокойством по различным вопросам, включая заботу о ребенке и чувство вины. Часто послеродовая тревожность сочетается с послеродовой депрессией, и в этих случаях симптомы могут быть более выраженными.
Послеродовой психоз — это редкое, но серьезное состояние, которое включает странные убеждения или мысли, галлюцинации, маниакальное настроение, смешение сознания и другие симптомы.
Также можно столкнуться с другими послеродовыми симптомами, такими как послеродовая ярость. Это состояние характеризуется повышенной злостью и раздражительностью.
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