Дешевый отдых в райском уголке: в каких странах самые низкие цены

Ко Тао — настоящий рай для тех, кто любит дайвинг. Здесь есть множество школ, во многих персонал разговаривает по-русски. Наиболее благоприятное время для отдыха на острове — период с января по октябрь. В конце весны и в начале лета может быть достаточно жарко.