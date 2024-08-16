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Posted 16 августа, 05:49

Published 16 августа, 05:49

Modified 9 сентября, 23:46

Updated 9 сентября, 23:46

Дешевый отдых в райском уголке: в каких странах самые низкие цены

Дешевый отдых в райском уголке: в каких странах самые низкие цены

Обновлено 9 сентября 2024, 23:46
Фото: Изображение Midjourney
Дешевый отдых в райском уголке: в каких странах самые низкие цены
Рассказываем о странах, где дешевле всего и выгоднее отдыхать.

Филиппины

Несколько лет назад я открыла для себя страну с действительно дешевым отдыхом — это Филиппины. Предпочитаю остров Палаван, который находится в Тихом океане. Самое дорогое — это перелет (советую ориентироваться на 500 долларов), однако на месте отдых очень дешевый.

Остров Палаван прекрасен, с уверенностью его можно назвать райским уголком. Живописные бухты, чистейшие пляжи, прекрасная природа — леса, водопады, пещеры, очень интересная флора и фауна. Если хочется активного отдыха, можно отправиться на экскурсии.

Виза на Филиппины не нужна, если вы не собираетесь оставаться на территории государства дольше месяца (30 дней).

Шри-Ланка

Еще один вариант дешевого отдыха — Шри-Ланка. Это удивительная страна, в которой я была уже несколько раз. Перелет туда обойдется примерно в 500-600 долларов, на месте расходы будут очень небольшими.

Отдых в этой стране — пляжи, экскурсии по местным достопримечательностям, различные варианты для активного времяпрепровождения. Любителям пляжного отдыха могу порекомендовать юго-западную часть острова. Обязательно стоит посетить местный национальный парк.

Лучшее время для отдыха на Шри-Ланке — начало года, вплоть до марта. Летом комфортнее всего отдыхать на востоке острова.

Таиланд

Отдых в Таиланде при правильном планировании тоже может получиться достаточно дешевым, в чем лично я уже убедилась. На протяжении нескольких лет в этой стране я отдыхаю на Ко Тао. Перелет обходится примерно в 500 долларов.

Ко Тао — настоящий рай для тех, кто любит дайвинг. Здесь есть множество школ, во многих персонал разговаривает по-русски. Наиболее благоприятное время для отдыха на острове — период с января по октябрь. В конце весны и в начале лета может быть достаточно жарко.

Виза для россиян в эту страну не нужна — находиться в Таиланде можно в течение 30 дней.

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