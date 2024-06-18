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Posted 18 июня, 10:51

Published 18 июня, 10:51

Modified 10 сентября, 02:28

Updated 10 сентября, 02:28

Отдохнуть на Мальдивах бюджетно — можно! Опыт редактора Newia

18 июня 2024, 10:51
Мальдивы — не значит дорогой отдых. Редактор Newia побывала на Мальдивских островах и убедилась, что отдых здесь вполне по карману рядовому россиянину.

Во-первых, стоит запомнить, что цены на Мальдивах могут весьма сильно отличаться. Стоимость отдыха зависит от уровня комфорта, который вы запрашиваете, и от цели, с которой вы отправляетесь на острова.

Жилье здесь бывает двух типов: гест-хаусы и отель-резорт. Во втором случае к вашим услугам отдельный остров — тот самый райский уголок «Баунти». А в первом — вполне бюджетный отдых, но на острове, где обитают и местные жители, и другие путешественники.

В гест-хаусах жилье на ночь можно снять за 60–70 долларов в сутки. Да, отдельного пляжа не будет, но белоснежные пляжи и чистое море в общем доступе. Правда, расхаживать в таких местах в бикини не получится, так как Мальдивы — страна мусульманская, здесь свои ограничения и требования.

Чтобы сэкономить, не стоит выбирать отели «все включено»: еда здесь не блещет разнообразием, а алкоголь и вовсе запрещен. Можно вообще выбрать только завтраки и полупансион — выйдет 40–50 долларов за сутки. А еду для перекусов можно покупать в местных супермаркетах — они есть на всех островах.

Стоит учесть, что на Мальдивах множество островов. Самыми бюджетными и популярными среди россиян считаются:

  • Химмафуши — без бикини-пляжа, но можно заняться дайвингом и серфингом.
  • Хулхумале — без бикини-пляжа, но рядом с аэропортом — не нужно никуда плыть.
  • Маафуши — очень много гест-хаусов, но и, соответственно, масса туристов. Отличный пляж и развитая инфраструктура — большой плюс.
  • Укулас — есть бикини-пляж и можно заняться снорклингом. Но придется добираться до острова примерно полтора часа и заплатить за переезд на спидботе.

Если ездить на разные острова самостоятельно, то можно сэкономить на развлечениях. Впечатлений от каждого острова и так предостаточно, поэтому не нужно тратиться на экскурсии, предлагаемые местными жителями.

При выборе острова учитывайте свои интересы — что вы хотите получить: великолепные пляжи, дайвинг, активный отдых. Чтобы сэкономить на транспорте, выбирайте остров поближе к столице Мальдив — проще и дешевле будет транспортировка. Чем больше гест-хаусов на острове, тем выше конкуренция между ними и ниже стоимость отдыха.

#Путешествия#Отдых#Все материалы авторов#Страны#Отпуск
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