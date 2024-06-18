Отдохнуть на Мальдивах бюджетно — можно! Опыт редактора Newia

В гест-хаусах жилье на ночь можно снять за 60–70 долларов в сутки. Да, отдельного пляжа не будет, но белоснежные пляжи и чистое море в общем доступе. Правда, расхаживать в таких местах в бикини не получится, так как Мальдивы — страна мусульманская, здесь свои ограничения и требования.