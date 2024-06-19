Милос: остров Венеры, до которого не добраться прямым рейсом

Впрочем, античными красотами достопримечательности острова не заканчиваются. Милос — это еще и живописные пляжи, самобытные рыбацкие деревушки, прекрасные ландшафты. Добраться сюда несколько сложно, потому что придётся делать пересадку в аэропорту Афин. Оттуда можно долететь до Санторини, а после переехать на пароме на Милос. Лодочный причал расположен в самой оживленной части острова, в городе Адамантас. Здесь проживает 1200 человек, при том, что общее население острова не больше 5000 человек.