Милос: остров Венеры, до которого не добраться прямым рейсом

Posted 19 июня, 05:33
Published 19 июня, 05:33
Modified 10 сентября, 02:33
Updated 10 сентября, 02:33
Настоящая Венера Милосская была обнаружена в апреле 1820 года. Ее нашел местный фермер и, недолго думая, поставил около своего дома. Только позже стало известно, что статуя представляет собой античный шедевр, созданный в 150-125 годах до нашей эры.
Впрочем, античными красотами достопримечательности острова не заканчиваются. Милос — это еще и живописные пляжи, самобытные рыбацкие деревушки, прекрасные ландшафты. Добраться сюда несколько сложно, потому что придётся делать пересадку в аэропорту Афин. Оттуда можно долететь до Санторини, а после переехать на пароме на Милос. Лодочный причал расположен в самой оживленной части острова, в городе Адамантас. Здесь проживает 1200 человек, при том, что общее население острова не больше 5000 человек.
Вряд ли кому-то захочется тащить сюда автомобиль, поэтому оптимальный вариант для передвижения — электровелосипед. Такси на островке нет. Можно, конечно, взять обычный велосипед, однако, на Милосе много холмов, поэтому неподготовленный турист может устать.
Отдохнуть лучше всего в Номе, бутик-отеле, декорированном в натуральном стиле: основные материалы отделки номеров — дерево и глина. После отдыха пора снова брать электровелосипед и ехать за чудесными фотоснимками. Их можно сделать в Плаке — старинной столице, расположенной на вершине холма. Обязательно погуляйте среди беленых домов, мощеных камнем аллей и пышных зарослей цветочных кустарников.
Холм, где расположена Плака, довольно высокий (254 м), поэтому с него открывается великолепный вид на бирюзовое море и симпатичные островки по соседству с Милосом.
Также не забудьте полюбоваться церковью Панагии Корфиатиссы, выстроенную в 1820 году из материалов, оставшихся от старых заброшенных храмов острова. Она считается одним их самых красивых строений Милоса.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14