Живые стены и гармония: как биофильный дизайн поменяет наш дом в 2025 году

Землисто-зеленые и спокойные синие цвета органично сочетаются с натуральными материалами, такими как дерево, камень и тканые текстуры. Живые стены становятся фокусными точками, привлекая внимание и очищая воздух, которым мы дышим. Эти биофильные элементы не только улучшают эстетику дома, но и создают ощущение спокойствия и благополучия, соединяя нас с миром природы даже в пределах жилого пространства.