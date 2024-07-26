newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июля, 11:13

Published 26 июля, 11:13

Modified 10 сентября, 04:30

Updated 10 сентября, 04:30

22 идеи использования темно-синего цвета в интерьере: от стен до дивана

Трендовая акцентная стена в синем цвете: 20 фото идей интерьера

26 июля 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney
22 идеи использования темно-синего цвета в интерьере: от стен до дивана
Этот модный в 2024 году дизайн предназначен не только для гостиной, но и для спальни, кухни и ванной комнаты.

Рассказываем, как гармонично интегрировать темно-синий в интерьер дома.

Оттенки синего в мужской берлоге

Мрачная темно-синяя акцентная стена — идеальный выбор для этой уютной комнаты с мужским характером. Используйте этот оттенок в том числе и в рабочем кабинете для создания элегантного интерьера.

 

Добавьте темно-синюю мебель вместо акцентной стены

Дополните пространство мебелью темно-синего цвета или покрасьте уже имеющийся гарнитур в этот оттенок для создания визуального маяка.

 

Темно-синий цвет подчеркивает природный вид из окна

Рядом с большими панорамными окнами темно-синие акцентные стены дополняют природный вид, подчеркнув еще больше яркости голубых вершин и зелень деревьев.

 

Акцент на ткань в синем цвете

Чтобы создать в комнате темно-синий акцент без вложений в ремонт, используйте декоративную ткань. Темно-синие шторы на окнах или кроватях могут обеспечить эффект, аналогичный ярко окрашенной стене.

 

Поменяйте цвет кухонных шкафов

Не каждая кухня может похвастаться наличем свободной стены, чтобы декорировать ее. Вместо акцента на яркую поверхность можно попробовать покрасить шкафы в темно-синий цвет, чтобы получить аналогичный результат.

 

Сочетайте синий с правильными оттенками

Чтобы максимально использовать темно-синий цвет его необходимо дополнять правильными оттенками, которые только усилят акцентный эффект. В данном проекте темный коричневый является идеальным спутником синего, не умаляя его цвета.

 

Используйте синие обои для создания акцента

Вместо краски используйте обои для создания акцентной стены. При наличии интересного принта они могут придать помещению больше характера, а также будут более экономичным вариантом.

 

Добавьте синий в домашний кабинет

Домашний рабочий кабинет — идеальное место для оформления темно-синих акцентных стен. Такое помещение выглядит стильно, но при этом профессионально, создавая масштабный фон. Для усиления эффекта используйте картины в черных и белых тонах, создающие яркий, выигрышный образ.

 

Сочетайте синий с золотом

Темно-синие стены становятся еще ярче, если добавить к ним золотых акцентов. Два цвета хорошо дополняют друг друга, благодаря чему стена и рисунок выглядят эффектнее.

 

Сделайте стену максимально акцентной при помощи декора

Не смотря на то, что темно-синяя стена сама по себе является яркой, усилить этот эффект можно при помощи декора, например повесив картины. Расположенные рядом прозрачные белые занавески смягчают обстановку комнаты и не позволяют быть ей слишком загроможденной.

 

Используйте для акцента потолок

Кто сказал, что стена — единственное место, где можно сделать акцент? Потолок в синем цвете — нетрадиционный прием, который придаст любому пространству неповторимость.

 

Усильте декор при помощи других предметов

Хотите, чтобы ваша стена с акцентом в темно-синем цвете действительно смотрелась эффектно? Сочетайте ее с постельным бельем в таком же оттенке.

 

Сочетайте темно-синий с кремовым оттенком

Еще одно приятное сочетание для синей акцентной стены — белый кремовый. Этот уютный оттенок добавляет мягкости темному цвету и еще больше выделяет стену. Использовать кремовый цвет можно на стенах, мебели или даже ковре.

 

Используйте стену, которая уже выделяется

Если вы пытаетесь решить, какая стена в комнате должна стать акцентной, поищите зону, которая уже выделяется сама по себе.

 

Выбирайте для акцента самую видную стену в доме

Еще один способ выбрать идеальную акцентную стену в темно-синем цвете, это поискать стены, которые уже выделены, они находятся прямо в поле вашего зрения, на видном месте или за проемом стены.

 

Используйте почти черный

Чтобы создать особенно элегантную акцентную стену в синем цвете, поищите в магазине настолько темный оттенок, насколько сможете найти.

 

Сделайте интерьер монохромным

Темно-синие акцентные стены можно сочетать с другими оттенками синего для создания монохромного образа.

 

Используйте синий цвет в винтажном интерьере

Темно-синие акцентные стены — отличное дополнение к домам с уютным винтажным стилем. Неподвластный времени цвет хорошо сочетается с декором 1920-х и 2010-х годов. Он создает настроение, а винтажные предметы по-прежнему могут быть центром внимания.

 

Развлекательная зона в темно-синем цвете

Чтобы придать необычный стильный вид гостинной, в которой расположен телевизор, музыкальный центр и караоке, покрасьте стену и шкафы в красивый синий цвет. Это не только станет отличным центральным элементом, но и поможет черному экрану телевизора выглядеть органично.

 

Сделайте акцентную стену в ванной комнате

Несмотря на небольшие размеры, в ванных тоже могут быть акцентные стены. Если вы используете плитку, подумайте о смене цвета с белого или кремового на темно-синий. Хотите усилить эффект вау? Вместо матовой используйте стеклянную или глянцевую поверхность.

Читайте также:
Берем и копируем: 10 гениальных идей для стильной прихожейКак выглядит ванная комната для пожилых людей: топ-9 необходимых вещей10 оригинальных маленьких ванных комнат до 4 кв. м. с интересными решениями
#Эмилия Шпилева#Общество#Дизайн#Интерьер#Дизайнерский ремонт#Искусство и дизайн#Акцентная стена
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика