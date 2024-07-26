Трендовая акцентная стена в синем цвете: 20 фото идей интерьера

Не смотря на то, что темно-синяя стена сама по себе является яркой, усилить этот эффект можно при помощи декора, например повесив картины. Расположенные рядом прозрачные белые занавески смягчают обстановку комнаты и не позволяют быть ей слишком загроможденной.