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Posted 27 июля, 09:22

Published 27 июля, 09:22

Modified 10 сентября, 04:34

Updated 10 сентября, 04:34

6 простых изменений интерьера ванной комнаты, чтобы избежать ремонта

Забудете про ремонт, если сделаете 6 простых изменений в ванной комнаты

27 июля 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney
6 простых изменений интерьера ванной комнаты, чтобы избежать ремонта
Не хотите делать полноценный ремонт ванной, но ищите способы поменять интерьер? На помощь придут советы, которые заставят вас посмотреть на обстановку совсем с другой стороны.

Ванная комната — идеальное место для экспериментов с декором, поскольку в этом помещении мы проводим наименьшее количество времени. Даже если результаты переоформления будут экстравагантными и смелыми, у вас будет как миниму опыт и дизайнерский интерьер.

Рассказываем, как при помощи простых вещей избежать дорогостоящего ремонта.

1. Выберите подходящее слово, которое будет отражать ваши желания в интерьере

Выберите подходящее слово, которое будет отражать ваши желания в интерьереВыберите подходящее слово, которое будет отражать ваши желания в интерьере
Выберите подходящее слово, которое будет отражать ваши желания в интерьере. Фото: Изображение Midjourney

Самый первый шаг — потратьте некоторое время на то, чтобы придумать пару слов, которыми вы хотите определить стиль своей ванной комнаты. Например, натуральный, шикарный, СПА, нейтральный, скромный и т. д.

Следующим этапом станет подборка фотографий в интернете, которые отражают ваши ожидания от мини-ремонта. Скопируйте себе в телефон или компьютер 2-3 изображения и руководствуйтесь ими для изменений ванной комнаты.

2. Добавьте в ванную комнату модные цвета — синий, коричневый или желтый

Ученые не раз проводили эксперименты с цветами и ощущениями, которые они вызывают у человека. При выборе цветовой гаммы важно также ориентироваться на свои предпочтения. Чтобы попасть в точку, попробуйте заглянуть в свою гардеробную, чтобы узнать, какие цвета вам нравятся. Мода и дизайн интерьера — две дисциплины, которые не сильно отличаются друг от друга. Цвета вашей одежды сразу дадут вам понять, какими оттенками вы предпочитаете окружать себя.

Если в этом случае вы не определились, советуем использовать модные цвета, например, коричневую гамму, светло-голубой или что-то более смелое - ярко-желтый или горчичный. Также при выборе цвета комнаты важно учитывать естественное освещение.

Выбранные оттенки можно точечно вносить в интерьер комнаты — в виде обоев, корзин для хранения, емкостей для шампуней, полотенец и ковров.

Добавьте в ванную комнату модные цвета — синий, коричневый или желтыйДобавьте в ванную комнату модные цвета — синий, коричневый или желтый
Добавьте в ванную комнату модные цвета — синий, коричневый или желтый. Фото: Изображение Midjourney

3. Поменяйте смесители, выбрав сантехнику с золотым, латунным или черным покрытием.

Смесители, как и зеркала, одни из тех простых предметов, с помощью которых можно добиться невероятных результатов преображения. Выберите раковину с водопадным изливом и добавьте к ней новый смеситель в зависимости от стиля ванной - матовый черный, латунь или золото.

Также все больше компаний предлагают технику гидропечати, с помощью которой вы можете выбрать такой цвет крана, который вам больше всего нравится.

4. Поклейте обои с цветочным мотивом

Еще один простой способ украсить ванную комнату — поклеить цветочные или ботанические мотивы, желательно крупные. Самое главное, использовать обои только для верхней половины стены. В нижней части можно установить водостойкие панели, покрасив их в нейтральный цвет.

5. Используйте живой декор, который придает ванной комнате эстетику

Живой декор, который придает ванной комнате эстетикуЖивой декор, который придает ванной комнате эстетику
Живой декор, который придает ванной комнате эстетику. Фото: Изображение Midjourney

Растения меняют внешний вид ванной комнаты, но при выборе учитывайте естественное освещение. Отличной идеей станет использование суккулентов, потому что они не нуждаются в чрезмерном уходе. Также неплохо украсить ванную цветами, наверняка вам будет приятно видеть их каждое утро. Например, хорошей идеей может быть добавление орхидей. Если в ванной достаточно света, влажность будет естественной средой, в которой им не составит труда цвести.

6. Убирайтесь и переставляйте вещи

Организация правильного хранения в ванной комнате важна, поскольку не требует особых усилий, но изменяет восприятие пространства. Если ремонт не входит в планы, то почему бы не создать ощущение простора, освободив комнату от лишних вещей? Сделав это, вы получите более приятное и функциональное пространство.

Во-первых, уберите пустые банки из-под шампуня, косметические средства, которым вы не пользовались месяцами, а также другие предметы, о существовании которых вы даже не подозревали. Теперь почистите плитку в душевой и замените душевую занавеску на новую. Сделав эти простые три вещи вы уже получите удовлетворение от результата.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Дизайн#Интерьер#Ванная комната#Дизайнерский ремонт#Искусство и дизайн
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