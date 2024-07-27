Забудете про ремонт, если сделаете 6 простых изменений в ванной комнаты

Posted 27 июля, 09:22
Published 27 июля, 09:22
Modified 10 сентября, 04:34
Updated 10 сентября, 04:34
Ванная комната — идеальное место для экспериментов с декором, поскольку в этом помещении мы проводим наименьшее количество времени. Даже если результаты переоформления будут экстравагантными и смелыми, у вас будет как миниму опыт и дизайнерский интерьер.
Самый первый шаг — потратьте некоторое время на то, чтобы придумать пару слов, которыми вы хотите определить стиль своей ванной комнаты. Например, натуральный, шикарный, СПА, нейтральный, скромный и т. д.
Следующим этапом станет подборка фотографий в интернете, которые отражают ваши ожидания от мини-ремонта. Скопируйте себе в телефон или компьютер 2-3 изображения и руководствуйтесь ими для изменений ванной комнаты.
Ученые не раз проводили эксперименты с цветами и ощущениями, которые они вызывают у человека. При выборе цветовой гаммы важно также ориентироваться на свои предпочтения. Чтобы попасть в точку, попробуйте заглянуть в свою гардеробную, чтобы узнать, какие цвета вам нравятся. Мода и дизайн интерьера — две дисциплины, которые не сильно отличаются друг от друга. Цвета вашей одежды сразу дадут вам понять, какими оттенками вы предпочитаете окружать себя.
Если в этом случае вы не определились, советуем использовать модные цвета, например, коричневую гамму, светло-голубой или что-то более смелое - ярко-желтый или горчичный. Также при выборе цвета комнаты важно учитывать естественное освещение.
Выбранные оттенки можно точечно вносить в интерьер комнаты — в виде обоев, корзин для хранения, емкостей для шампуней, полотенец и ковров.
Смесители, как и зеркала, одни из тех простых предметов, с помощью которых можно добиться невероятных результатов преображения. Выберите раковину с водопадным изливом и добавьте к ней новый смеситель в зависимости от стиля ванной - матовый черный, латунь или золото.
Также все больше компаний предлагают технику гидропечати, с помощью которой вы можете выбрать такой цвет крана, который вам больше всего нравится.
Еще один простой способ украсить ванную комнату — поклеить цветочные или ботанические мотивы, желательно крупные. Самое главное, использовать обои только для верхней половины стены. В нижней части можно установить водостойкие панели, покрасив их в нейтральный цвет.
Растения меняют внешний вид ванной комнаты, но при выборе учитывайте естественное освещение. Отличной идеей станет использование суккулентов, потому что они не нуждаются в чрезмерном уходе. Также неплохо украсить ванную цветами, наверняка вам будет приятно видеть их каждое утро. Например, хорошей идеей может быть добавление орхидей. Если в ванной достаточно света, влажность будет естественной средой, в которой им не составит труда цвести.
Организация правильного хранения в ванной комнате важна, поскольку не требует особых усилий, но изменяет восприятие пространства. Если ремонт не входит в планы, то почему бы не создать ощущение простора, освободив комнату от лишних вещей? Сделав это, вы получите более приятное и функциональное пространство.
Во-первых, уберите пустые банки из-под шампуня, косметические средства, которым вы не пользовались месяцами, а также другие предметы, о существовании которых вы даже не подозревали. Теперь почистите плитку в душевой и замените душевую занавеску на новую. Сделав эти простые три вещи вы уже получите удовлетворение от результата.
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