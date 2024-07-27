Забудете про ремонт, если сделаете 6 простых изменений в ванной комнаты

Ученые не раз проводили эксперименты с цветами и ощущениями, которые они вызывают у человека. При выборе цветовой гаммы важно также ориентироваться на свои предпочтения. Чтобы попасть в точку, попробуйте заглянуть в свою гардеробную, чтобы узнать, какие цвета вам нравятся. Мода и дизайн интерьера — две дисциплины, которые не сильно отличаются друг от друга. Цвета вашей одежды сразу дадут вам понять, какими оттенками вы предпочитаете окружать себя.