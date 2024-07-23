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Posted 23 июля, 15:26

Published 23 июля, 15:26

Modified 10 сентября, 04:22

Updated 10 сентября, 04:22

Топ-9 необходимых вещей для оборудования ванной комнаты пожилых людей

Как выглядит ванная комната для пожилых людей: топ-9 необходимых вещей

23 июля 2024, 15:26
Фото: Изображение Midjourney
Топ-9 необходимых вещей для оборудования ванной комнаты пожилых людей
Рассказываем, как обезопасить себя и близких от случайных падений и растяжений в ванной комнате. Советы по оформлению безопасного пространства.

С приходом определенного возраста появляется необходимость создать в своем доме максимально комфортные и безопасные условия, чтобы избежать несчастных случаев или других проблем.

Одно из самых важных изменений — переоборудование ванной комнаты. Это необходимо для того, чтобы пожилой человек не подвергался ненужным рискам в одном из самых «опасных» мест в доме.

Рассказываем, какие советы помогут ничего не забыть при ремонте ванной комнаты, предназначенной для адаптации пожилых людей.

1. Дверь в ванную

Вход в ванную должен быть просторный. Дверь не должна мешать передвижению, поэтому можно подумать о замене распашной модели на раздвижную. Еще одно решение, которое может быть осуществлено в процессе ремонта, это установка двери так, чтобы она открывалась наружу, а не внутрь ванной. Это облегчает безопасный проход и экономит пространство. Также избегайте замков на дверях.

2. Нескользящий пол

Нескользкие полы для ванной комнатыНескользкие полы для ванной комнаты
Нескользкие полы для ванной комнаты. Фото: Изображение Midjourney

Очень важно, чтобы в ванной комнате не было гладкий поверхностей, поэтому лучше всего установить нескользкий пол, чтобы пожилые люди не упали. В данном случае керамогранитные полы для ванной — отличный вариант, они прочные и нескользкие. В магазине этот материал можно найти практически в любой отделке — дерево, гранит, мрамор или камень.

3. Правильная душевая

Для пожилых людей лучше всего подходит поддон для душа, чем ванна. Это особенно важно для людей с ограниченными физическими возможностями. Главное, чтобы душ был заподлицо, без ступенек или неровностей по отношению к уровню пола. Так же следует избегать любых ковриков или предметов, которые мешают проходу. Эксперт в области ремонта Олег Иванов предлагает использовать специальную конструкцию душевой, которая облегчает проход, позволяющий легко переступать порожек и принимать душ сидя на стуле.

Также следует учесть необходимые элементы, обеспечивающие безопасность, которые могут быть встроены в душевую кабину. К ним относятся поручни, установленные на стене, чтобы человек мог за них держаться и специальные сиденья. Эти приспособления сводят к минимуму риск падения.

4. Правильная перегородка душевой

В качестве дополнения к душу в ванной комнате следует уделить внимание выбору наиболее удобной перегородки для пожилого человека. Она должна не только защищать от брызг, но и иметь удобный тип открывания. Дверь должна быть широкой, распашной или двухстворчатой на случай, если купающемуся понадобится помощь во время гигиенических процедур.

5. Адаптированная мебель

Вся мебель ванной комнаты должна облегчать движения. Вот почему хорошо иметь выдвижные ящики, а не мебель с дверцами. Также важно их расположение на определенной высоте, чтобы пожилому человеку не приходилось наклоняться.

Что касается высоты роста, то вешалки для полотенец и розетки должны располагаться на нужном уровне. Человек не должен тянуться, чтобы добраться до них.

Адаптированная мебель для пожилых людейАдаптированная мебель для пожилых людей
Адаптированная мебель для пожилых людей. Фото: Изображение Midjourney

6. Удобные ручки

Мебельные ручки, а также дверца в ванную и душевая кабина должны быть удобными, с достаточной поверхностью для захвата, чтобы пожилому человеку было несложно тянуть. В данном случае лучше всего избегать встроенных или маленьких ручек.

7. Смесители с удобной ручкой

Не только раковина должна быть удобной, но смесители, разные модели которых могут подходить больше, чем другие. Например, однорычажные удобны тем, что при их открытии или повороте не нужно прилагать никаких усилий. Хотите повышенный комфорт? В продаже имеются смесители, которые срабатывают с помощью датчика, когда вы подносите к ним руки.

Смесители с удобной ручкой для пожилых людейСмесители с удобной ручкой для пожилых людей
Смесители с удобной ручкой для пожилых людей. Фото: Изображение Midjourney

8. Освещение ванной комнаты

Важно позаботиться об освещении ванной, чтобы видимость была наилучшей. Например, можно оборудовать точечный свет в зоне умывальника, общее освещение и в душе. При проектировании размещении световых точек необходимо учитывать зрительные особенности пожилого человека.

9. Адаптированный туалет

Адаптированный туалет обеспечивает автономию. Он должен облегчать посадку и подъем без перенапряжения ног. Для этого нужно разместить по обе стороны унитаза боковые поручни или ручки.

Также стоит учитывать рост человека, поскольку сантехника может иметь разную высоту. Возможно, что некоторые модели унитаза могут быть высоковаты или слишком низкими для пожилого человека и ему будет некомфортно.

Еще одной важной деталью является удобное размещение держателя для рулонов туалетной бумаги и другие приспособления, которые не должны вызывать физические затруднения. Также полезно знать, что существуют электронные датчики для бочка, которые активируют спуск воды, предотвращая необходимость нажимать кнопку рукой.

Удобная ванная для пожилых людейУдобная ванная для пожилых людей
Удобная ванная для пожилых людей. Фото: Изображение Midjourney
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#Эмилия Шпилева#Общество#Ванная#Дизайн#Интерьер#Ванная комната#Дизайнерский ремонт#Искусство и дизайн
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