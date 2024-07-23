Как выглядит ванная комната для пожилых людей: топ-9 необходимых вещей

Для пожилых людей лучше всего подходит поддон для душа, чем ванна. Это особенно важно для людей с ограниченными физическими возможностями. Главное, чтобы душ был заподлицо, без ступенек или неровностей по отношению к уровню пола. Так же следует избегать любых ковриков или предметов, которые мешают проходу. Эксперт в области ремонта Олег Иванов предлагает использовать специальную конструкцию душевой, которая облегчает проход, позволяющий легко переступать порожек и принимать душ сидя на стуле.