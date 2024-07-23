Как выглядит ванная комната для пожилых людей: топ-9 необходимых вещей

Posted 23 июля, 15:26
Published 23 июля, 15:26
Modified 10 сентября, 04:22
Updated 10 сентября, 04:22
С приходом определенного возраста появляется необходимость создать в своем доме максимально комфортные и безопасные условия, чтобы избежать несчастных случаев или других проблем.
Одно из самых важных изменений — переоборудование ванной комнаты. Это необходимо для того, чтобы пожилой человек не подвергался ненужным рискам в одном из самых «опасных» мест в доме.
Вход в ванную должен быть просторный. Дверь не должна мешать передвижению, поэтому можно подумать о замене распашной модели на раздвижную. Еще одно решение, которое может быть осуществлено в процессе ремонта, это установка двери так, чтобы она открывалась наружу, а не внутрь ванной. Это облегчает безопасный проход и экономит пространство. Также избегайте замков на дверях.
Очень важно, чтобы в ванной комнате не было гладкий поверхностей, поэтому лучше всего установить нескользкий пол, чтобы пожилые люди не упали. В данном случае керамогранитные полы для ванной — отличный вариант, они прочные и нескользкие. В магазине этот материал можно найти практически в любой отделке — дерево, гранит, мрамор или камень.
Для пожилых людей лучше всего подходит поддон для душа, чем ванна. Это особенно важно для людей с ограниченными физическими возможностями. Главное, чтобы душ был заподлицо, без ступенек или неровностей по отношению к уровню пола. Так же следует избегать любых ковриков или предметов, которые мешают проходу. Эксперт в области ремонта Олег Иванов предлагает использовать специальную конструкцию душевой, которая облегчает проход, позволяющий легко переступать порожек и принимать душ сидя на стуле.
Также следует учесть необходимые элементы, обеспечивающие безопасность, которые могут быть встроены в душевую кабину. К ним относятся поручни, установленные на стене, чтобы человек мог за них держаться и специальные сиденья. Эти приспособления сводят к минимуму риск падения.
В качестве дополнения к душу в ванной комнате следует уделить внимание выбору наиболее удобной перегородки для пожилого человека. Она должна не только защищать от брызг, но и иметь удобный тип открывания. Дверь должна быть широкой, распашной или двухстворчатой на случай, если купающемуся понадобится помощь во время гигиенических процедур.
Вся мебель ванной комнаты должна облегчать движения. Вот почему хорошо иметь выдвижные ящики, а не мебель с дверцами. Также важно их расположение на определенной высоте, чтобы пожилому человеку не приходилось наклоняться.
Что касается высоты роста, то вешалки для полотенец и розетки должны располагаться на нужном уровне. Человек не должен тянуться, чтобы добраться до них.
Мебельные ручки, а также дверца в ванную и душевая кабина должны быть удобными, с достаточной поверхностью для захвата, чтобы пожилому человеку было несложно тянуть. В данном случае лучше всего избегать встроенных или маленьких ручек.
Не только раковина должна быть удобной, но смесители, разные модели которых могут подходить больше, чем другие. Например, однорычажные удобны тем, что при их открытии или повороте не нужно прилагать никаких усилий. Хотите повышенный комфорт? В продаже имеются смесители, которые срабатывают с помощью датчика, когда вы подносите к ним руки.
Важно позаботиться об освещении ванной, чтобы видимость была наилучшей. Например, можно оборудовать точечный свет в зоне умывальника, общее освещение и в душе. При проектировании размещении световых точек необходимо учитывать зрительные особенности пожилого человека.
Адаптированный туалет обеспечивает автономию. Он должен облегчать посадку и подъем без перенапряжения ног. Для этого нужно разместить по обе стороны унитаза боковые поручни или ручки.
Также стоит учитывать рост человека, поскольку сантехника может иметь разную высоту. Возможно, что некоторые модели унитаза могут быть высоковаты или слишком низкими для пожилого человека и ему будет некомфортно.
Еще одной важной деталью является удобное размещение держателя для рулонов туалетной бумаги и другие приспособления, которые не должны вызывать физические затруднения. Также полезно знать, что существуют электронные датчики для бочка, которые активируют спуск воды, предотвращая необходимость нажимать кнопку рукой.
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