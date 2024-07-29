6 способов сделать из уставшей спальни пятизвездочный отель

Posted 29 июля, 09:39
Published 29 июля, 09:39
Modified 10 сентября, 04:38
Updated 10 сентября, 04:38
Номера роскошных отелей являются эталоном дизайна интерьера, над которыми обычно работают высококлассные специалисты. Отличаются они прежде всего тем, что в них есть просторные кровати с хрустящими простынями, хорошо продуманное освещение и роскошные удобства. Спальни номеров чаще выполнены в минималистичном дизайне и не содержат много цветов или узоров. Эти особенности позволяют легко создать у себя дома такую же роскошную обстановку.
Если вы не можете тратить много денег на обустройство спальни, сначала вложите деньги в постельное белье и новые подушки, которые держат форму. Также важно использовать стеганое одеяло, которое на размер больше каркаса кровати. Добавьте поверх него покрывало, чтобы создать богатую и уютную спальню.
Интерьер спальни в 5-звездочных отелях, как правило, нейтрален и минималистичен. В проектах избегают различных цветов и узоров, чтобы сохранить универсальную привлекательность, поэтому оформление рекомендуется скромное.
В отелях часто используется белый цвет, потому что он привлекает внимание гостей чистотой и заставляет чувствовать себя комфортно. Однако в быту за белым может быть сложно ухаживать, поэтому можно выбрать другие оттенки, например бежевые, зеленые и серые. Темно-синий цвет также создаст элегантное впечатление.
Главное — избегать принтов и придерживаться однотонного дизайна, чтобы создать утонченный образ.
Фара Дэниелс, стюардесса роскошного лайнера, говорит, что красиво застеленная постель сильно меняет атмосферу в спальне:
«При застилании постели нужно туго натягивать простыни, чтобы на них не образовались большие складки. Лучше всего использовать спрей для ткани, который не только придает постельному белью аромат, но и играет важную роль в предотвращении образования замятин. Просто побрызгайте спрей и расправьте постельное белье обеими руками. Еще один способ придать комнате гостиничный вид — заправить одеяло под матрас, чтобы оно выглядело аккуратно», — рассказывает эксперт.
В спальне, похожей на 5-звездочный отель, беспорядок — самый большой враг. По этой причине стоит внимательно отнестись к системе хранения вещей и поддержанию чистоты. Все вещи, которые можно хранить в ящиках комода или в шкафу — оставляйте именно там. Пусть на столе будут только самые необходимые предметы, например настольная лампа и красивая интерьерная ваза. Чем больше безделушек будет попадаться на глаза, тем больше они будут создавать визуальный хаос.
Добавив небольшой предмет в интерьер комнаты, вы можете преобразить спальню. Например, бархатное одеяло, пушистый халат, плетеный ящик для хранения т. д. А если вы украсить комнату букетом цветов, пространство станет совсем другим.
Чтобы почувствовать себя как в отеле, важно также отнестить к себе с таким вниманием, каким стараются окружить сотрудники отеля. Переоденьтесь в уютную пижаму, сбрызните подушки успокаивающими ароматными композициями или наденьте шелковую маску для глаз, чтобы расслабиться. Эти незначительные детали создадут ощущения комфорта и безопасности.
При оформлении спальни очень важен аромат и воздух, которым наполнена комната. Постирайте простыни с любимым кондиционером для белья, зажгите ароматические свечи — это простые, но действенные способы придать комнате уют.
Например, в течении дня можно использовать различные запахи: свежую цветочную свечу утром или насыщенное лавандовое облако вечером, в соответствии с вашим настроением.
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