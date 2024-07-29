6 способов сделать из уставшей спальни пятизвездочный отель

В спальне, похожей на 5-звездочный отель, беспорядок — самый большой враг. По этой причине стоит внимательно отнестись к системе хранения вещей и поддержанию чистоты. Все вещи, которые можно хранить в ящиках комода или в шкафу — оставляйте именно там. Пусть на столе будут только самые необходимые предметы, например настольная лампа и красивая интерьерная ваза. Чем больше безделушек будет попадаться на глаза, тем больше они будут создавать визуальный хаос.