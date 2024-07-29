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Posted 29 июля, 09:39

Published 29 июля, 09:39

Modified 10 сентября, 04:38

Updated 10 сентября, 04:38

6 способов сделать из своей спальни 5-звездочный отель

6 способов сделать из уставшей спальни пятизвездочный отель

29 июля 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney
6 способов сделать из своей спальни 5-звездочный отель
Рассказываем, какие ключевые моменты могут превратить вашу невзрачную спальню в номер люкс.

Номера роскошных отелей являются эталоном дизайна интерьера, над которыми обычно работают высококлассные специалисты. Отличаются они прежде всего тем, что в них есть просторные кровати с хрустящими простынями, хорошо продуманное освещение и роскошные удобства. Спальни номеров чаще выполнены в минималистичном дизайне и не содержат много цветов или узоров. Эти особенности позволяют легко создать у себя дома такую же роскошную обстановку.

Мы расскажем, как при помощи шести советов превратить вашу спальню в 5-звездочный люкс.

1. Купите новый комплект постельного белья

Если вы не можете тратить много денег на обустройство спальни, сначала вложите деньги в постельное белье и новые подушки, которые держат форму. Также важно использовать стеганое одеяло, которое на размер больше каркаса кровати. Добавьте поверх него покрывало, чтобы создать богатую и уютную спальню.

Новый комплект постельного белья поднимает интерьер спальни на новый уровеньНовый комплект постельного белья поднимает интерьер спальни на новый уровень
Новый комплект постельного белья поднимает интерьер спальни на новый уровень. Фото: Изображение Midjourney

2. Используйте белый цвет как универсальный оттенок

Интерьер спальни в 5-звездочных отелях, как правило, нейтрален и минималистичен. В проектах избегают различных цветов и узоров, чтобы сохранить универсальную привлекательность, поэтому оформление рекомендуется скромное.

В отелях часто используется белый цвет, потому что он привлекает внимание гостей чистотой и заставляет чувствовать себя комфортно. Однако в быту за белым может быть сложно ухаживать, поэтому можно выбрать другие оттенки, например бежевые, зеленые и серые. Темно-синий цвет также создаст элегантное впечатление.

Главное — избегать принтов и придерживаться однотонного дизайна, чтобы создать утонченный образ.

3. Заправляйте постель

Фара Дэниелс, стюардесса роскошного лайнера, говорит, что красиво застеленная постель сильно меняет атмосферу в спальне:

«При застилании постели нужно туго натягивать простыни, чтобы на них не образовались большие складки. Лучше всего использовать спрей для ткани, который не только придает постельному белью аромат, но и играет важную роль в предотвращении образования замятин. Просто побрызгайте спрей и расправьте постельное белье обеими руками. Еще один способ придать комнате гостиничный вид — заправить одеяло под матрас, чтобы оно выглядело аккуратно», — рассказывает эксперт.
Как превратить спальню в уютный спа-отельКак превратить спальню в уютный спа-отель
Как превратить спальню в уютный спа-отель. Фото: Изображение Midjourney

4. Не держите вещи на столе или другой мебели

В спальне, похожей на 5-звездочный отель, беспорядок — самый большой враг. По этой причине стоит внимательно отнестись к системе хранения вещей и поддержанию чистоты. Все вещи, которые можно хранить в ящиках комода или в шкафу — оставляйте именно там. Пусть на столе будут только самые необходимые предметы, например настольная лампа и красивая интерьерная ваза. Чем больше безделушек будет попадаться на глаза, тем больше они будут создавать визуальный хаос.

5. Внимание к деталям — внимание к себе

Добавив небольшой предмет в интерьер комнаты, вы можете преобразить спальню. Например, бархатное одеяло, пушистый халат, плетеный ящик для хранения т. д. А если вы украсить комнату букетом цветов, пространство станет совсем другим.

Чтобы почувствовать себя как в отеле, важно также отнестить к себе с таким вниманием, каким стараются окружить сотрудники отеля. Переоденьтесь в уютную пижаму, сбрызните подушки успокаивающими ароматными композициями или наденьте шелковую маску для глаз, чтобы расслабиться. Эти незначительные детали создадут ощущения комфорта и безопасности.

Внимательно относитесь к деталям интерьера спальниВнимательно относитесь к деталям интерьера спальни
Внимательно относитесь к деталям интерьера спальни. Фото: Изображение Midjourney

6. Наполните спальню приятным ароматом

При оформлении спальни очень важен аромат и воздух, которым наполнена комната. Постирайте простыни с любимым кондиционером для белья, зажгите ароматические свечи — это простые, но действенные способы придать комнате уют.

Например, в течении дня можно использовать различные запахи: свежую цветочную свечу утром или насыщенное лавандовое облако вечером, в соответствии с вашим настроением.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Дизайн#Спальня#Интерьер#Дизайнерский ремонт#Искусство и дизайн
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