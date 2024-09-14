Камень, антиквариат и зеркала: 9 дерзких трендов для ванной 2025 года

Posted 14 сентября, 09:14
Published 14 сентября, 09:14
Modified 14 сентября, 09:14
Updated 14 сентября, 09:14
Полностью белая ванная комната, которая напоминает больничные палаты и «замурованость» в плитку становится моветоном, поскольку минималистичный дизайн больше не актуален. В 2025 году интерьер демонстрирует резкий переход от простых идей к смелым, способным проявлять удивительную индивидуальность и креативность.
Дизайнеры воспользовались ассоциацией «коконы», когда придумывали новые направления стильных решений для ванной комнаты. Помещение, по их мнению, должно обладать успокаивающим и обволакивающим ощущением, которое создают умиротворение, будто человек находиться в коконе. Для создания такого эффекта необходимо сочетание деревянных элементов с темным мрамором и белыми прожилками, а также приглушенным освещением.
В 2025 году плитка subway по-прежнему будет основным элементом современного дизайна ванных комнат. Теперь она укладывается не горизонтально, имитируя кирпичную кладку, а вертикально, от пола и до потолка. Это выглядит особенно новаторски, если к тому же использовать нетрадиционный цвет материала. К тому же, если вы ищете умные идеи для маленькой ванной комнаты, это лучший вариант, поскольку вертикальные линии швов создают иллюзию более высоких стен.
Заглядывая в будущее, одной из самых необычных идей оформления ванной комнаты может стать самый дешевый предмет из списка материалов для ремонта — подержанная или антикварная ванна.
Поищите в местных комиссионных магазинах или посетите ближайший антикварный рынок, чтобы поторговаться за единственное в своем роде произведение искусства, которое вам понравится. Инвестиции настолько малы, что не приведет к большим тратам бюджета.
Идеи умного дизайна ванной комнаты оптимизируют доступные квадратные метры, чтобы они соответствовали функциональности повседневной жизни. Установив штабелируемую стиральную машину и сушилку в ванной комнате, тем самым вы сократите время домашнего труда. Эта «необычная» идея уже стала нормой, когда бытовая техника, корзины для хранения грязного белья и бытовой химии аккуратно прячутся за дверцами шкафов.
Дизайнеры дают ванным комнатам автономный режим и устанавливают их в тех помещениях, где они нужны. Больше одного помещения для водных процедур — стало нормой, теперь они могут размещаться на каждом этаже дома и даже в каждой комнате.
По мере того, как ванные комнаты постепенно начинают использовать тренд «скандинавские СПА», новые идеи дизайна стали предлагать домашние мини-сауны. Мода на здоровье и купание в холодной воде подталкивает людей решиться на установку собственного бассейна со льдом и инфракрасную сауну.
Необычные туалетные принадлежности являются ключевым компонентом трендовых идей декора ванной комнаты. Чем интереснее силуэт, материалы и цвет туалетного столика, тем лучше. В данном проекте дизайнеры Farmhouse Facelift использовали старинные паркетные доски для пола и литой кварц, чтобы создать действительно уникальный туалетный столик для ванной комнаты, который станет центральным элементом помещения.
Если регулярная чистка затирки для плитки утомляет вас, пришло время вообще отказаться от плитки и выбрать одну из самых необычных идей ремонта ванной комнаты в 2025 году — штукатурку. Таким образом вы не только сократите расходы на обслуживание, но и максимально увеличите пространство на несколько сантиметров, что на самом деле может показаться весьма значительным, особенно в маленькой ванной. Это гладкое, обтекаемое покрытие для стен способно превратить уставшую ванную комнату в роскошное, спа-пространство.
Белой облицовке всегда найдется место в пантеоне дизайна ванных комнат. Однако в следующем году его место займет смелый и яркий натуральный камень. Особенно будут эффектно смотреться мотивы зеленого малахита, янтаря или темного мрамора с белыми прожилками. Применение такого материала будет актуально для выделения акцентной стены, например в мокрой зоне, создавая ощущение роскошной шкатулки для драгоценностей. Если такие тона не совсем подходят вашему восприятию, возьмите за основу теплый бежевый мрамор, который будет иметь цветовую оригинальную композицию.
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