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Posted 14 сентября, 09:14

Published 14 сентября, 09:14

Modified 14 сентября, 09:14

Updated 14 сентября, 09:14

Камень, антиквариат и зеркала: 9 дерзких трендов для ванной 2025 года

Камень, антиквариат и зеркала: 9 дерзких трендов для ванной 2025 года

Фото: Изображение Midjourney
Камень, антиквариат и зеркала: 9 дерзких трендов для ванной 2025 года
Антикварные ванны, круглые зеркала и эффектный камень — ванная комната перестает быть просто белой и стильной, теперь она становится произведением искусства с характером.

Полностью белая ванная комната, которая напоминает больничные палаты и «замурованость» в плитку становится моветоном, поскольку минималистичный дизайн больше не актуален. В 2025 году интерьер демонстрирует резкий переход от простых идей к смелым, способным проявлять удивительную индивидуальность и креативность.

Рассказываем, какие тренды являются наиболее перспективными в 2024–2025 году.

1. Ощущение уютного кокона

Дизайнеры воспользовались ассоциацией «коконы», когда придумывали новые направления стильных решений для ванной комнаты. Помещение, по их мнению, должно обладать успокаивающим и обволакивающим ощущением, которое создают умиротворение, будто человек находиться в коконе. Для создания такого эффекта необходимо сочетание деревянных элементов с темным мрамором и белыми прожилками, а также приглушенным освещением.

2. Плитка subway

Плитка subwayПлитка subway
Плитка subway. Фото: Изображение Midjourney

В 2025 году плитка subway по-прежнему будет основным элементом современного дизайна ванных комнат. Теперь она укладывается не горизонтально, имитируя кирпичную кладку, а вертикально, от пола и до потолка. Это выглядит особенно новаторски, если к тому же использовать нетрадиционный цвет материала. К тому же, если вы ищете умные идеи для маленькой ванной комнаты, это лучший вариант, поскольку вертикальные линии швов создают иллюзию более высоких стен.

3. Антикварная розовая ванна

Антикварная ваннаАнтикварная ванна
Антикварная ванна. Фото: Изображение Midjourney

Заглядывая в будущее, одной из самых необычных идей оформления ванной комнаты может стать самый дешевый предмет из списка материалов для ремонта — подержанная или антикварная ванна.

Поищите в местных комиссионных магазинах или посетите ближайший антикварный рынок, чтобы поторговаться за единственное в своем роде произведение искусства, которое вам понравится. Инвестиции настолько малы, что не приведет к большим тратам бюджета.

4. Организация удобной постирочной

Идеи умного дизайна ванной комнаты оптимизируют доступные квадратные метры, чтобы они соответствовали функциональности повседневной жизни. Установив штабелируемую стиральную машину и сушилку в ванной комнате, тем самым вы сократите время домашнего труда. Эта «необычная» идея уже стала нормой, когда бытовая техника, корзины для хранения грязного белья и бытовой химии аккуратно прячутся за дверцами шкафов.

5. Ванных комнат много не бывает

Ванные во всех комнатахВанные во всех комнатах
Ванные во всех комнатах. Фото: Изображение Midjourney
Ванные во всех комнатахВанные во всех комнатах
Ванные во всех комнатах. Фото: Изображение Midjourney

Дизайнеры дают ванным комнатам автономный режим и устанавливают их в тех помещениях, где они нужны. Больше одного помещения для водных процедур — стало нормой, теперь они могут размещаться на каждом этаже дома и даже в каждой комнате.

6. СПА-салон прямо в квартире

По мере того, как ванные комнаты постепенно начинают использовать тренд «скандинавские СПА», новые идеи дизайна стали предлагать домашние мини-сауны. Мода на здоровье и купание в холодной воде подталкивает людей решиться на установку собственного бассейна со льдом и инфракрасную сауну.

7. Индивидуальный подход к туалетному столику

Необычный туалетный столик — тренд 2025 годаНеобычный туалетный столик — тренд 2025 года
Необычный туалетный столик — тренд 2025 года. Фото: Изображение Midjourney

Необычные туалетные принадлежности являются ключевым компонентом трендовых идей декора ванной комнаты. Чем интереснее силуэт, материалы и цвет туалетного столика, тем лучше. В данном проекте дизайнеры Farmhouse Facelift использовали старинные паркетные доски для пола и литой кварц, чтобы создать действительно уникальный туалетный столик для ванной комнаты, который станет центральным элементом помещения.

8. Штукатурка вместо плитки

Штукатурка вместо плиткиШтукатурка вместо плитки
Штукатурка вместо плитки. Фото: Изображение Midjourney

Если регулярная чистка затирки для плитки утомляет вас, пришло время вообще отказаться от плитки и выбрать одну из самых необычных идей ремонта ванной комнаты в 2025 году — штукатурку. Таким образом вы не только сократите расходы на обслуживание, но и максимально увеличите пространство на несколько сантиметров, что на самом деле может показаться весьма значительным, особенно в маленькой ванной. Это гладкое, обтекаемое покрытие для стен способно превратить уставшую ванную комнату в роскошное, спа-пространство.

9. Эффектный камень

Белой облицовке всегда найдется место в пантеоне дизайна ванных комнат. Однако в следующем году его место займет смелый и яркий натуральный камень. Особенно будут эффектно смотреться мотивы зеленого малахита, янтаря или темного мрамора с белыми прожилками. Применение такого материала будет актуально для выделения акцентной стены, например в мокрой зоне, создавая ощущение роскошной шкатулки для драгоценностей. Если такие тона не совсем подходят вашему восприятию, возьмите за основу теплый бежевый мрамор, который будет иметь цветовую оригинальную композицию.

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#Дмитрий Митраков#Дизайн#Интерьер#Ванная комната#Дизайнерский ремонт#Искусство и дизайн
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