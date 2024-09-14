Камень, антиквариат и зеркала: 9 дерзких трендов для ванной 2025 года

Если регулярная чистка затирки для плитки утомляет вас, пришло время вообще отказаться от плитки и выбрать одну из самых необычных идей ремонта ванной комнаты в 2025 году — штукатурку. Таким образом вы не только сократите расходы на обслуживание, но и максимально увеличите пространство на несколько сантиметров, что на самом деле может показаться весьма значительным, особенно в маленькой ванной. Это гладкое, обтекаемое покрытие для стен способно превратить уставшую ванную комнату в роскошное, спа-пространство.