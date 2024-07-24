10 оригинальных идей для маленьких ванных комнат до 4 кв. м.

Еще одна идея, как сэкономить место в маленькой ванной комнате — украсить ее шкафом с зеркалом на дверце в стиле гардеробной. Этот тип мебели, популярный в 80-е и 90-е годы, сейчас снова занимает центральное место по той причине, что площадь ванных комнат и туалетов становится все меньше, однако потребность в хранении вещей никто не отменял. В новых моделях шкафов есть светодиодные фонари, которые создадут в ванной комнате уютную атмосферу.