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Posted 24 июля, 10:28

Published 24 июля, 10:28

Modified 16 октября, 20:38

Updated 16 октября, 20:38

10 оригинальных маленьких ванных комнат до 4 кв. м. с интересными решениями

10 оригинальных идей для маленьких ванных комнат до 4 кв. м.

24 июля 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney
10 оригинальных маленьких ванных комнат до 4 кв. м. с интересными решениями
Когда возникают проблемы, приходиться проявлять больше творчества, чтобы их решить. Вот почему нехватка места и оригинальность — это две концепции, которые часто идут рука об руку.

ИДЕИ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ВАННЫХ КОМНАТ

1. Использование стены

Использование стеныИспользование стены
Использование стены. Фото: Изображение Midjourney

В этой маленькой ванной комнате можно создать место для хранения благодаря очень экономичному решению: в нише стены установить специальные полки, идеально подходящие для хранения полотенец или моющих средств, которые используются чаще всего. Имейте в виду, что порядок является основным правилом. В комнате должно быть минимум несколько корзин и аккуратно сложенные полотенца, являющиеся ключом к снижению визуального шума.

2. Стена за туалетом

Стена за туалетомСтена за туалетом
Стена за туалетом. Фото: Изображение Midjourney

Еще одна идея сэкономить место для хранения вещей, которая останется незамеченной, это воспользоваться преимуществами вертикального хранения. Стена за туалетом превратилась в шкаф, который сделан по индивидуальному заказу. В этой мебели, помимо коммуникаций, необходимых вещей для чистки и уборки дома, также спрятан механизм встроенного бачка унитаза. Чтобы получить доступ к необходимому ремонту достаточно открыть потайную дверцу, которую не отличить от стены.

3. Зеркало на шкафчике

Зеркало на шкафчикеЗеркало на шкафчике
Зеркало на шкафчике. Фото: Изображение Midjourney

Еще одна идея, как сэкономить место в маленькой ванной комнате — украсить ее шкафом с зеркалом на дверце в стиле гардеробной. Этот тип мебели, популярный в 80-е и 90-е годы, сейчас снова занимает центральное место по той причине, что площадь ванных комнат и туалетов становится все меньше, однако потребность в хранении вещей никто не отменял. В новых моделях шкафов есть светодиодные фонари, которые создадут в ванной комнате уютную атмосферу.

4. Все в одном цвете

Все в одном цветеВсе в одном цвете
Все в одном цвете. Фото: Изображение Midjourney

Один из способов визуально увеличить небольшую ванную комнату — это использовать один цвет. Покрасив стены ванной комнаты, дверь и мебель под раковину в один и тот же оттенок, получится сбалансированный эффект, который придаст помещению собранный вид и элегантность при минимуме затрат.

5. Использование окна в ванной комнате

Фото: Изображение Midjourney

Если в ванной имеется оконный проем, то он может быть использован для установки небольшого ручного зеркала или местом для пары горшков с цветами. При этом, яркость освещения в комнате останется прежней благодаря белому светоотражающему покрытию, которым окрашены стены и мебель.

6. Маскировка коммуникаций

Маскировка коммуникацийМаскировка коммуникаций
Маскировка коммуникаций. Фото: Изображение Midjourney

Чтобы убрать визуальный шум достаточно спрятать трубы и разводку под декоративной обшивкой стен. Этот трюк способствует увеличению пространства в маленькой ванной комнате. Также для этих целей используется мебель и сантехника небольших размеров, которая не смотря на свой минимализм позволяет использовать функционал на все 100%.

7. Тщательная планировка деталей

Тщательная планировка деталейТщательная планировка деталей
Тщательная планировка деталей. Фото: Изображение Midjourney

Эта небольшая ванная комната может быть настоящим воплощением стиля. Все дело в тщательно подобранных деталях, которые не были выбраны случайным образом — от обоев до мебели и плиточного пола. Чтобы интерьер выглядел красиво, стоит обратить внимание на единую цветовую гамму банных принадлежностей, натуральные и качественные материалы, а также стильные интерьерные детали для декора.

8. Душевая, раскрывающая пространство

Душевая, раскрывающая пространствоДушевая, раскрывающая пространство
Душевая, раскрывающая пространство. Фото: Изображение Midjourney

В душевой вместо перегородки с дверью можно создать свободное пространство, оставив стену на половину высоты со стеклом наверху или смонтировав простую прозрачную перегородку. Это отличная идея, которая придает помещению больше места, но требует правильно спланированных полов для слива воды.

9. Подвесная мебель

Чтобы классическая модель мебели не занимала слишком много места, лучше использовать подвесной вариант с простой конструкцией, в которой даже нет стандартных ручек. Чтобы смягчить прямые линии, стоит повесить круглое зеркало, которое выступает в качестве контрастного элемента и снижает серьезность декора.

10. Все в едином материале

Все в едином материалеВсе в едином материале
Все в едином материале. Фото: Изображение Midjourney

Если использование одного цвета в отделке маленькой ванной помогает расширить пространство, то использование одного материала дает практически тот же эффект. Здесь именно белый оттенок является создателем этого просторного светового эффекта.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Дизайн#Дизайнерский ремонт#Искусство и дизайн
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