Проще некуда: 4 легких правила создания интерьера в стиле «тихая роскошь»

Posted 23 июля, 11:30
Published 23 июля, 11:30
Modified 10 сентября, 04:19
Updated 10 сентября, 04:19
Как следует из названия, «тихая роскошь» — это тенденция дизайна, которая предпочитает сдержанную роскошь кричащим проявлениям богатства.
Интерьер в стиле «тихая роскошь» направлен на создание гармоничной среды, где каждый элемент тщательно продуман и способствует ощущению благополучия и сдержанной изысканности. Здесь место изысканным предметам, неподвластных времени, а не показным и очевидным проявлениям богатства.
Тихая роскошь предпочитает стиль ‘меньше значит больше’, заимствуя принципы минималистского дизайна. Разница между двумя стилями заключается в том, что там, где минимализм урезан и временами даже аскетичен, дизайн интерьера «тихая роскошь» теплее, элегантнее и больше внимания уделяет мельчайшим деталям.
Выбор светильников и фурнитуры по индивидуальному заказу, текстиль и предметы, изготовленные на заказ, отражающих вкус, образ жизни и основные потребности владельца — вот способы добиться этого ощущения.
При выборе ковров, штор, покрывал, подушек и пододеяльников отдавайте предпочтение шерсти, шелку и высококачественному хлопку, по возможности избегая синтетических материалов. Приятные ощущения на коже сохранятся намного дольше, чем при использовании более дешевых материалов.
Свет — один из ключевых элементов дизайна, который приносит в пространство ощущение тихой роскоши.
Окна от пола до потолка, мансардные окна и освещение — все это примеры того, как мы можем внести свет в жилое помещение и усилить ощущение роскоши тонким, сдержанным способом.
Чтобы придерживаться стиля интерьера тихой роскоши по доступной цене — подумайте об использовании света в доме. Чем он теплее, тем роскошнее ощущение пространства. Вы можете добиться этого, заменив лампочки, купив несколько недорогих светильников и несколько свечей. Несмотря на простоту, это действительно эффективный способ облагородить пространство.
Цветовая палитра интерьеров в стиле «тихая роскошь» состоит в основном из нейтральных и приглушенных тонов, избегающих всего кричащего или безвкусного. Цель состоит в том, чтобы создать успокаивающую, безмятежную и элегантную атмосферу, которая не привязана к мимолетным тенденциям.
Добиться этого эффекта можно при помощи использования следующих оттенков:
Мягкие оттенки бежевого, кремового и белого создают неподвластный времени элегантный фон, который идеально подходит для дизайна интерьера тихой роскоши. Выбор этой палитры для вашего цвета стен, ковров, штор, плитки и крупных предметов мебели, таких как диван, — отличный способ придать дому нейтральную основу, которую затем можно дополнить цветами, чтобы еще больше украсить пространство.
Если после создания нейтрального фона хочется добавить в пространство немного больше цвета, отличным вариантом будет выбор мягких пастельных тонов, которые не слишком выражены.
Нежные оттенки, такие как бледно-голубой, нежно-лавандовый и нежно-розовый, могут добавить красок, не перегружая пространство. Эти тона способствуют созданию непринужденной, умиротворяющей атмосферы.
Если мягкие пастельные тона не вызывают желание, то выбор в пользу землистых тонов может стать идеальным вариантом. Теплые серые, темно-серые и приглушенные зеленые тона помогают внести в пространство естественный элемент заземления, сохраняя при этом незатейливые правила тихой роскоши.
Отличный способ ненавязчиво внедрить в свое пространство землистые тона — выбрать эти цвета при выборе мягкой мебели, а не переусердствовать с чем-то относительно постоянным, например, с характерной стеной. Хрустящие льняные простыни оливково-зеленого цвета, теплые серые подушки и темно-серые пледы — отличные способы создать сдержанную цветовую гамму.
Тонкое использование золота, серебра или бронзы может придать интерьеру гламур и изысканность, не будучи слишком броским. Главное здесь — не переборщить и не превратить свое пространство из тихой роскоши в кричащую!
Эти смелые материалы можно использовать в отделке кухни и ванной комнаты, в декоративных аксессуарах и при выборе освещения в жилых помещениях.
При умеренном использовании более глубоких цветов, таких как темно-синий, древесный уголь или лесной зеленый, могут придать пространству глубину и роскошь, особенно при использовании шикарных материалов или в качестве акцентов.
Мягкая мебель, такая как покрывала, подушки и постельное белье, — отличное место для добавления более темных тонов, не перегружая пространство.
Если вы хотите создать пространство, напоминающее интерьер «тихая роскошь», возьмите на вооружение три основных правила:
1. Утонченность вместо броскости.
2. Приглушенные тона вместо ярких цветов.
3. Высококачественные материалы, которые служат дольше, чем дешевые, которые этого не делают.
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