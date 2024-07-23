Проще некуда: 4 легких правила создания интерьера в стиле «тихая роскошь»

Чтобы придерживаться стиля интерьера тихой роскоши по доступной цене — подумайте об использовании света в доме. Чем он теплее, тем роскошнее ощущение пространства. Вы можете добиться этого, заменив лампочки, купив несколько недорогих светильников и несколько свечей. Несмотря на простоту, это действительно эффективный способ облагородить пространство.