Зря не покупаете: этот столик создаёт шикарный интерьер (+15 фото)

Консольный столик с чистой облицовкой и простым декором уравновешивает эффектные зеленые обои в этой переходной прихожей. Всякий раз, когда вы используете обои с насыщенным рисунком, сочетайте их с более обтекаемыми элементами, чтобы предотвратить визуальный беспорядок. Здесь настольная лампа и три вазы придают достаточно визуального интереса, позволяя выделяться цветочному принту на стенах.