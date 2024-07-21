Зря не покупаете: этот столик создаёт шикарный интерьер (+15 фото)

Posted 21 июля, 07:08
Published 21 июля, 07:08
Modified 10 сентября, 04:14
Updated 10 сентября, 04:14
Консольный столик — один из самых универсальных предметов мебели. Он может обеспечить практичное хранение, создать место для освещения или стать местом для демонстрации арт-объектов. Он также подойдет практически для любой комнаты — прихожей, чтобы создать зону хранения ключей и солнцезащитных очков, или в гостинной для размещения коллекции произведений искусства.
Консольный столик с чистой облицовкой и простым декором уравновешивает эффектные зеленые обои в этой переходной прихожей. Всякий раз, когда вы используете обои с насыщенным рисунком, сочетайте их с более обтекаемыми элементами, чтобы предотвратить визуальный беспорядок. Здесь настольная лампа и три вазы придают достаточно визуального интереса, позволяя выделяться цветочному принту на стенах.
Пара корзин с открытым верхом на нижней полке этого консольного столика из темного дерева сохраняет вход в дом чистым, обеспечивает легкий доступ к регулярно используемым предметам и добавляет приятных текстурных деталей.
В классической прихожей необходим традиционный стиль консольного столика, украшенный парой элегантных настольных ламп и ярким произведением искусства. Поставьте под консольный столик два небольших табурета, которые можно выдвинуть, если кому-то нужно место, чтобы обуться, и дополните виньетку на столешнице стопкой книг, небольшой цветочной композицией и декоративной коробкой.
Золотые акценты, такие как позолоченные рамки для картин и декоративное настенное бра, украшают этот маленький консольный столик в конце узкого коридора. Не ограничивайте декор консольного столика только поверхностью мебели — думайте о стене над консолью как о визуальном продолжении стола. Здесь художественные работы и светильники помогают привлечь внимание, удлиняя стену и завершая пространство.
В небольшой прихожей создайте открытое пространство с яркими элементами декора на консольном столике. Повесьте зеркало в раме из ртутного стекла и добавьте яркости с помощью настольной лампы в тон. Украсьте поверхность и полки стеклом и предметами нейтрального цвета, затем оживите виньетку живой зеленью.
Создайте современную эстетику с помощью деревянного консольного столика, стилизованного под натуральные материалы и нейтральные цвета. В этой небольшой прихожей настольная лампа с деревянным основанием и скульптура птицы сочетаются с материалом стола, а пара ящиков для хранения и серое мусорное ведро с открытым верхом дополняют пространство для хранения таким образом, чтобы сохранить стиль и цветовую гамму уголка.
Этот интерьер, украшенный ярко-белой краской, прекрасно контрастирует с простым консольным столиком. Мебель из темного дерева и синяя настольная лампа придают пространству глубину и контрастность, но сохраняют его традиционную эстетику, создавая целостный вид.
Попробуйте поставьте консольный столик рядом с диваном. Это позволит создать пространство для хранения и одновременно прикроет спинку мебели.
Воспользуйтесь пространством для хранения, которое предоставляет консольный столик с открытой полкой, добавив к интерьеру большие плетеные корзины. Натуральная текстура этих предметов хранения прекрасно сочетается с деревянным столом, керамическим основанием настольной лампы и комнатными растениями. Наклонное зеркало в тонкой металлической раме сохраняет органичную эстетику и делает пространство открытым и воздушным.
Монохромная черно-белая цветовая гамма придает консольному столику современный вид. Чтобы сохранить интересную цветовую палитру, варьируйте формы и узоры, которые вы используете для оформления пространства. Например, соедините круглое зеркало с прямоугольными подносами и сочетайте однотонные поверхности с узорчатыми, как эти настольные лампы в полоску.
Металлическая консоль темно-синего цвета — идеальный выбор для прихожей. На столешнице можно разместить различные мелкие принадлежности, в то время как открытое место под мебелью обеспечивает место уличных ботинок и корзины для срезанных цветочных стеблей. Повесьте рядом с консольным столиком настенные крючки для зонтика или шляпы и украсьте пространство произведениями искусства на садовую тематику.
В минималистичном пространстве создайте визуальный интерес с помощью сочетания прямоугольного консольного столика с круглым настенным зеркалом. Такой прием обеспечивает тонкий контраст форм и материалов, при этом органично вписываясь в остальную часть гостиной с чистыми стенами.
Заостренные ножки элегантного консольного столика перекликаются с дизайном небольшой скамейки под ним, подчеркивая эстетику интерьера. Чтобы выделить консольный столик, подумайте о том, чтобы повесить раму на стене. Это мгновенно привлекает внимание к этому предмету и превращает его в естественный фокус.
Превратите консольный столик в центр внимания в гостиной или прихожей, создав за ним акцентную стену. В данном помещении каменная стена от пола до потолка придает характер и естественный фон тяжелому деревянному консольному столу. Белое зеркало и коллекция синих ваз создают контраст и яркое сочетание цветов с темными материалами.
Чтобы добавить яркости маленькой прихожей, не прибегая к таким масштабным решениям, поставьте яркую лампу на консольный столик. Это простой и недорогой способ добавить немного цвета и увеличить пространство.
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