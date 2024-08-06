Какие могут быть проблемы при совместном проживании

Кроме того, стоит обсудить важные бытовые моменты заранее, такие как распределение обязанностей по уборке и приготовлению еды, а также установить правила и режим дня, которые будут удобны для обоих. Диалог и уважение к мнению партнера играют ключевую роль в успешном совместном проживании.