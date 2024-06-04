Случаи, когда прическа меняет до неузнаваемости без пластических операций

Рыжий цвет волос автоматически добавляет внешности привлекательности, делает ее оригинальной. Стоит задуматься о том, чтобы перейти в такой оттенок, и подобрать соответствующую прическу. Этот вариант подойдет обладательницам волос любого цвета — как блондинкам, так и брюнеткам. Не стоит забывать, что у рыжего масса оттенков, и грамотный стилист поможет подобрать именно тот, который подойдет идеально и изменит внешность до неузнаваемости.