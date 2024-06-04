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Posted 4 июня, 17:37

Published 4 июня, 17:37

Modified 10 сентября, 01:43

Updated 10 сентября, 01:43

Случаи, когда прическа меняет до неузнаваемости без пластических операций

Случаи, когда прическа меняет до неузнаваемости без пластических операций

4 июня 2024, 17:37
Фото: Изображение Midjourney
Прическа может до неузнаваемости изменить и внешность, и даже жизнь! Рассказываем о способах, которые сработали у других, — берите на заметку.

Эффектное окрашивание

Если внешность кажется слишком простой, без изюминки, на помощь приходит окрашивание. Стилисты предпочитают начинать с окрашивания отдельных прядей и подбирать соответствующую прическу — результат в подавляющем большинстве случаев превосходит все ожидания. Так что попробуйте этот способ.

Расставание с блондом и стильная стрижка

Если вам надоело быть блондинкой и тратить время, деньги и силы на осветление, попробуйте такой вариант — перейдите в более благородный и эффектный медный оттенок. Также смените и прическу, проконсультировавшись со стилистом. Вы останетесь довольны результатом — внешность станет более яркой.

Короткая стрижка

Стилисты советуют решиться на эксперимент и сделать эффектную короткую стрижкуСтилисты советуют решиться на эксперимент и сделать эффектную короткую стрижку
Стилисты советуют решиться на эксперимент и сделать эффектную короткую стрижку. Фото: Изображение Midjourney

Женщины элегантного возраста скептически относятся к кардинальным изменениям внешности, однако в подавляющем большинстве случаев это работает. Стилисты советуют таким женщинам решиться на эксперимент и сделать эффектную короткую стрижку, стильную и модную прическу, а заодно поменять оттенок волос на более интересный.

Окрашивание в несколько тонов

Обладательницы густых и длинных волос часто переживают, что они выглядят недостаточно эффектно. Стилисты считают, что это легко исправить, и часто прибегают к коррекции прически. Достаточно модной и стильной стрижки, а также не слишком сложного, но креативного окрашивания — и внешность буквально преображается.

Рыжий — стопроцентное попадание

Рыжий цвет волос автоматически добавляет внешности привлекательности, делает ее оригинальной. Стоит задуматься о том, чтобы перейти в такой оттенок, и подобрать соответствующую прическу. Этот вариант подойдет обладательницам волос любого цвета — как блондинкам, так и брюнеткам. Не стоит забывать, что у рыжего масса оттенков, и грамотный стилист поможет подобрать именно тот, который подойдет идеально и изменит внешность до неузнаваемости.

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