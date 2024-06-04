Женщины лысеют из-за оральных контрацептивов: медики это подтвердили

Posted 4 июня, 15:36
Published 4 июня, 15:36
Modified 10 сентября, 01:42
Updated 10 сентября, 01:42
Медики заметили, что представительницы прекрасного пола с такой проблемой сталкиваются чаще всего в период постменопаузы, но не могли понять, почему это происходит. Недавно удалось установить, что женщины, которые лысеют в менопаузу, имеют генетические мутации. Именно из-за этого повышается риск развития фиброзной фронтальной алопеции. В числе таких генов специалисты выделили CYP1B1 — он отвечает за гормональный метаболизм.
После проведения ряда экспериментов и изучения их результатов специалисты выяснили, что женщины из числа носителей этой версии гена рискуют облысеть только в том случае, если они принимали оральные контрацептивы. Тогда как носительницы этого гена, не принимавшие подобных препаратов, облысению не подвержены.
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