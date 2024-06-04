newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июня, 15:36

Published 4 июня, 15:36

Modified 10 сентября, 01:42

Updated 10 сентября, 01:42

Женщины лысеют из-за оральных контрацептивов: медики это подтвердили

Женщины лысеют из-за оральных контрацептивов: медики это подтвердили

4 июня 2024, 15:36
Фото: Изображение Midjourney
Ученые выяснили причину выпадения волос на участках висков и лба у женщин — оказалось, что все дело в оральных контрацептивах.

Медики заметили, что представительницы прекрасного пола с такой проблемой сталкиваются чаще всего в период постменопаузы, но не могли понять, почему это происходит. Недавно удалось установить, что женщины, которые лысеют в менопаузу, имеют генетические мутации. Именно из-за этого повышается риск развития фиброзной фронтальной алопеции. В числе таких генов специалисты выделили CYP1B1 — он отвечает за гормональный метаболизм.

После проведения ряда экспериментов и изучения их результатов специалисты выяснили, что женщины из числа носителей этой версии гена рискуют облысеть только в том случае, если они принимали оральные контрацептивы. Тогда как носительницы этого гена, не принимавшие подобных препаратов, облысению не подвержены.

Читайте также:
9 простых вещей, которые делают нас лучшеЯичная диета на 7 дней: похудение без усилийКлассика жанра: решили разобраться, помогает ли огурец от отеков под глазами
#Общество#Здоровье#Красота#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика