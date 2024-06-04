Женщины лысеют из-за оральных контрацептивов: медики это подтвердили

Медики заметили, что представительницы прекрасного пола с такой проблемой сталкиваются чаще всего в период постменопаузы, но не могли понять, почему это происходит. Недавно удалось установить, что женщины, которые лысеют в менопаузу, имеют генетические мутации. Именно из-за этого повышается риск развития фиброзной фронтальной алопеции. В числе таких генов специалисты выделили CYP1B1 — он отвечает за гормональный метаболизм.