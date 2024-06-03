5 средств для блонда, которые помогают сохранять цвет и холодный оттенок волос

Posted 3 июня, 07:18
Published 3 июня, 07:18
Modified 10 сентября, 01:31
Updated 10 сентября, 01:31
Я крашу волосы в блонд уже много лет и за это время выделила три основные проблемы. Это ухудшение качества волос и их состояния в условиях регулярного окрашивания, сложности с поддержанием стойкости выбранного оттенка, а также его тусклость и желтизна.
С появлением на рынке качественных продуктов для окрашивания с проблемой ухудшения состояния волос удалось справиться. Мастера используют средства на кератиновой основе с особым составом, который заполняет пустоты в структуре волос. Благодаря этому даже осветленные и окрашенные волосы смотрятся ухоженно и красиво — по крайней мере, у меня.
Стойкость выбранного цвета — более сложный момент. Все дело в том, что надолго зафиксировать нужный пигмент в волосах, которые так или иначе повреждаются при осветлении, непросто. Как сохранить блонд? Здесь могут помочь правильно подобранные средства, в основном профессиональные. Главное, что нужно сделать, — это обеспечить волосам защиту от УФ-лучей, зафиксировать кутикулу для сохранения пигмента и сформировать на поверхности подобие пленки, чтобы не было дефицита влаги и липидов. С перечисленными задачами легко справляются современные шампуни для блондинок. В их составе есть протеины, витаминные комплексы, антиоксиданты.
Лайфхак лично от меня: средства для ухода я особым образом чередую — попеременно использую шампуни с эффектом тонирования, в которых есть пигменты фиолетового цвета, и продукты, которые борются с желтизной.
Долгое время мои волосы после осветления и окрашивания в блонд были тусклыми, выглядели так, как будто их покрыла пыль. Я никак не могла избавиться от желтизны и даже почти смирилась с тем, что идеальный цвет сохраняется в течение максимум двух или трех недель. Однако их с этой проблемой удалось справиться благодаря правильному подбору средств для ухода за блондом. Я использую шампуни с детокс-эффектом, специальные кондиционеры, бальзамы, маски. Их объединяет способность особым образом связывать металлические соли, микроэлементы, восстанавливать волосы. В результате свой любимый блонд без желтизны в домашних условиях я стабильно поддерживаю, цвет держится минимум семь или восемь недель, а дальше уже отправляюсь в салон для повторного окрашивания.
Быть блондинкой — это сложно, профессиональный уход за блондом — это дорого. К этому я была готова, потому что цвет мне очень идет, я уже не представляю себя брюнеткой, а мои друзья и родственники просто не воспринимают меня иначе, чем блондинкой.
Кроме того, оказалось, что на самом деле поддерживать мой любимый оттенок — это не так уж дорого и сложно. Ключевой момент — правильный уход и тщательный выбор средств для него.
На регулярной основе я использую пять разных средств. Все они есть в продаже, их легко найти, а стоят они относительно недорого. Расскажу, почему я пользуюсь именно ими и чем они мне нравятся.
Этот шампунь подошел мне идеально. Он позиционируется как средство для волос после осветления и мелирования. Средство эффективно, но деликатно очищает, после его использования волосы красиво блестят.
Так как я давно и регулярно крашу волосы, они считаются ослабленными, и для них этот шампунь подходит идеально. Он делает их более мягкими, не сушит, обеспечивает надежную защиту от ломкости. В составе средства есть ингредиенты активного действия, натуральные экстракты, которые обеспечивают эффект восстановления и увлажнения.
Уход за осветленными и окрашенными в блонд волосами предполагает использование дополнительных средств. Моим выбором стала специальная маска, которая восстанавливает структуру волос, делает их сияющими, мягкими. Одним словом, во многом благодаря этой маске я могу назвать свой блонд идеальным.
Мне нравится консистенция маски — текстура достаточно плотная, что позволяет быстро и с комфортном распределять по прядям это средство. Маска эффективно впитывается, а результаты становятся заметны уже после первого применения.
Для ухода за окрашенными волосами я использую этот кондиционер, который эффективно восстанавливает волосы на уровне структуры, делает их более плотными. Кроме того, кондиционер препятствует быстрому вымыванию оттенка. После него волосы приобретают красивое сияние и блеск.
В составе кондиционера преобладают натуральные экстракты, которые эффективно восстанавливают волосы. Я могу смело рекомендовать это средство для ухода за чувствительными волосами.
На самом деле это, конечно, вовсе не натуральный мед, а комбинация масел — легкая и очень эффективная. В ее состав входит жожоба и аргановое масло, а также специальный комплекс, благодаря которому волосы становятся мягкими, шелковистыми, приобретают глянцевый блеск.
Средство питает волосы, после него они легко и быстро сушатся, причем даже с использованием горячего воздуха это совершенно безопасно для осветленных прядей. А еще средство можно использовать и как антистатик, волосы после него не электризуются.
Еще одна маска, без которой я уже не представляю уход за блондом в домашних условиях. Это средство обеспечивает кондиционирующий эффект, оно питает волосы, защищает их от негативных воздействий извне. Благодаря особому комплексу активного действия волосы становятся упругими, сильными. Маска укрепляет осветленные волосы по всей их длине. Она помогла мне решить проблему, связанную с секущимися кончиками.
Когда я только начала использовать эту маску, мои волосы были в достаточно плачевном состоянии. Я боролась с желтизной, сухостью, но тогда еще безрезультатно. Волосы сильно секлись, но стричь их я не хотела — мечтала сохранить длину. И маска стала для меня настоящим спасением. В скором времени волосы буквально наполнились влагой, их стало гораздо проще укладывать, они приобрели особую мягкость и шелковистость. Отличным бонусом могу назвать приятный и легкий аромат этой маски.
Мой уход — это шампунь, маска, кондиционер, бальзам. Все средства достаточно мягкие по составу, неагрессивные. Минимум раз в неделю я использую шампунь пигментированного типа — синий или фиолетовый. Как я уже отмечала, он помогает мне избавиться от желтизны, поскольку я крашу волосы в холодный блонд. На регулярной основе я использую шампунь для окрашенных волос.
Мои волосы сухие, поэтому я регулярно использую и кондиционер — без него обойтись не получается. Могу порекомендовать блондинкам средства, в составе которых есть масла, смягчающие ингредиенты, силиконы и обязательно протеины.
В салон я хожу только для окрашивания волос. Все процедуры, связанные с уходом за ними, я делаю в домашних условиях, с использованием тех средств, о которых рассказала выше. Как видите, это преимущественно масс-маркет, цена вполне демократичная, однако эффект я с уверенностью могу назвать потрясающим. Главное — это регулярно использовать маски, шампуни, кондиционеры и другие средства и выбирать их тщательно, изучая состав, обязательно проверяя на практике.
Все, что нужно для ухода за блондом, я приобретаю в интернете. Это очень удобно: делаю заказ онлайн, а забираю его в ближайшем к дому ТЦ, непосредственно в магазине. Знаю, что многие предпочитают маркетплейсы, в том числе и из-за цен, но лично у меня опыт с ними не самый удачный. Лучше я немного переплачу, но буду знать, что получу шампунь или кондиционер в целой упаковке, с нормальным сроком годности и качественный, а не испорченный из-за неправильного хранения.
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