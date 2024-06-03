5 средств для блонда, которые помогают сохранять цвет и холодный оттенок волос

Долгое время мои волосы после осветления и окрашивания в блонд были тусклыми, выглядели так, как будто их покрыла пыль. Я никак не могла избавиться от желтизны и даже почти смирилась с тем, что идеальный цвет сохраняется в течение максимум двух или трех недель. Однако их с этой проблемой удалось справиться благодаря правильному подбору средств для ухода за блондом. Я использую шампуни с детокс-эффектом, специальные кондиционеры, бальзамы, маски. Их объединяет способность особым образом связывать металлические соли, микроэлементы, восстанавливать волосы. В результате свой любимый блонд без желтизны в домашних условиях я стабильно поддерживаю, цвет держится минимум семь или восемь недель, а дальше уже отправляюсь в салон для повторного окрашивания.