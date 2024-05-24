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Posted 24 мая, 14:18

Published 24 мая, 14:18

Modified 9 сентября, 23:42

Updated 9 сентября, 23:42

Какие ананасы являются самыми дорогими на планете

24 мая 2024, 14:18
Ананас сорта Rubyglow, который выращивают исключительно в Коста-Рике, стал самым дорогим ананасом в мире — на его селекцию ботаники потратили целых 15 лет, прежде чем результат был признан успешным.

Также отмечается, что у спелых плодов этого сорта чешуйки имеют красноватый оттенок, а сочная сладкая мякоть имеет розовый цвет. Как пишет peopletalk.ru, цена за единицу уникального в своем роде фрукта может достигать 400 долларов.

Отзывы о данном сорте исключительно положительные. Многие гурманы отмечают его неповторимый вкус, а также послевкусие, лишенное привычной легкой горечи. Приобрести такой ананас можно пока только в Калифорнии.

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