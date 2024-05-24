Какие полезные привычки помогут улучшить состояние кожи: мнение экспертов

Posted 24 мая, 06:08
Published 24 мая, 06:08
Modified 9 сентября, 23:37
Updated 9 сентября, 23:37
Большую роль в поддержании здоровья человека играет правильное питание, так как некоторые продукты, которые многие из нас употребляют ежедневно, приводят к высыпаниям, раздражениям и преждевременному старению кожи. В частности, не полезно для кожи употребление жирной и жареной пищи, трансжиров, сахара, сладкой газировки, алкоголя, молочных продуктов, хлеба и др. Вредно также пить много кофе.
Чтобы помочь своей коже дольше оставаться молодой и здоровой, лучше сократить количество вредной еды в рационе и добавить в него продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, например овощные и фруктовые соки. Также для кожи будет полезно заменить коровье молоко на растительное.
Не менее полезно, чем сбалансированное питание, для организма в целом и кожи в частности поддержание водного баланса. Ежедневное употребление достаточного количества воды способствует освобождению от токсинов, устранению отеков, а также увлажнению и разглаживанию кожи. В день следует выпивать в среднем не менее 1,5 — 2,5 л чистой воды из расчета 40 мл на килограмм веса.
И наконец, для поддержания здоровья кожи полезно высыпаться. Дело в том, что именно в ночное время активизируется клеточное дыхание, увеличивается скорость образования коллагена и эластина, активизируются процессы детоксикации и оздоровления, благодаря чему ночью кожа восстанавливается вдвое быстрее, чем днем.
Как рассказала журналистам онлайн-издания lenta.ru дерматолог и косметолог Наталья Михайлова, спать нужно ложиться до 23.00, чтобы не упустить самое важное для молодости кожи время выработки мелатонина.
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