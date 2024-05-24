Какие полезные привычки помогут улучшить состояние кожи: мнение экспертов

Полноценно питайтесь Пейте воду Ложитесь спать вовремя

Человеческая кожа — самый большой орган в нашем организме. Именно кожа больше всего подвержена воздействию внешней среды, и мы можем помочь ей долго оставаться здоровой и упругой. Для этого нужно выработать в себе привычки, которые полезны как для кожи, так и для всего организма в целом.