newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 мая, 06:08

Published 24 мая, 06:08

Modified 9 сентября, 23:37

Updated 9 сентября, 23:37

Какие полезные привычки помогут улучшить состояние кожи: мнение экспертов

Какие полезные привычки помогут улучшить состояние кожи: мнение экспертов

24 мая 2024, 06:08
Фото: Изображение Midjourney
Какие полезные привычки помогут улучшить состояние кожи: мнение экспертов
Человеческая кожа — самый большой орган в нашем организме. Именно кожа больше всего подвержена воздействию внешней среды, и мы можем помочь ей долго оставаться здоровой и упругой. Для этого нужно выработать в себе привычки, которые полезны как для кожи, так и для всего организма в целом.

Полноценно питайтесь

Большую роль в поддержании здоровья человека играет правильное питание, так как некоторые продукты, которые многие из нас употребляют ежедневно, приводят к высыпаниям, раздражениям и преждевременному старению кожи. В частности, не полезно для кожи употребление жирной и жареной пищи, трансжиров, сахара, сладкой газировки, алкоголя, молочных продуктов, хлеба и др. Вредно также пить много кофе.

Чтобы помочь своей коже дольше оставаться молодой и здоровой, лучше сократить количество вредной еды в рационе и добавить в него продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, например овощные и фруктовые соки. Также для кожи будет полезно заменить коровье молоко на растительное.

Также для кожи будет полезно заменить коровье молоко на растительное.Также для кожи будет полезно заменить коровье молоко на растительное.
Также для кожи будет полезно заменить коровье молоко на растительное.. Фото: Изображение Midjourney

Пейте воду

Не менее полезно, чем сбалансированное питание, для организма в целом и кожи в частности поддержание водного баланса. Ежедневное употребление достаточного количества воды способствует освобождению от токсинов, устранению отеков, а также увлажнению и разглаживанию кожи. В день следует выпивать в среднем не менее 1,5 — 2,5 л чистой воды из расчета 40 мл на килограмм веса.

В день следует выпивать в среднем не менее 1,5 — 2,5 л чистой воды из расчета 40 мл на килограмм весаВ день следует выпивать в среднем не менее 1,5 — 2,5 л чистой воды из расчета 40 мл на килограмм веса
В день следует выпивать в среднем не менее 1,5 — 2,5 л чистой воды из расчета 40 мл на килограмм веса. Фото: Изображение Midjourney

Ложитесь спать вовремя

И наконец, для поддержания здоровья кожи полезно высыпаться. Дело в том, что именно в ночное время активизируется клеточное дыхание, увеличивается скорость образования коллагена и эластина, активизируются процессы детоксикации и оздоровления, благодаря чему ночью кожа восстанавливается вдвое быстрее, чем днем.

Как рассказала журналистам онлайн-издания lenta.ru дерматолог и косметолог Наталья Михайлова, спать нужно ложиться до 23.00, чтобы не упустить самое важное для молодости кожи время выработки мелатонина.

Спать нужно ложиться до 23.00, чтобы не упустить самое важное для молодости кожи время выработки мелатонинаСпать нужно ложиться до 23.00, чтобы не упустить самое важное для молодости кожи время выработки мелатонина
Спать нужно ложиться до 23.00, чтобы не упустить самое важное для молодости кожи время выработки мелатонина. Фото: Изображение Midjourney
#Здоровье#Еда#Кожа#Молодость#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика