5 знаменитостей, которые сами выращивают овощи и фрукты на грядках

Posted 4 апреля, 06:35
Published 4 апреля, 06:35
Modified 9 сентября, 21:17
Updated 9 сентября, 21:17
Актриса Анастасия Макеева много времени проводит на своем дачном участке, о чем регулярно рассказывает в своих социальных сетях. В работе на огороде ей помогает супруг Роман Мальков. Вместе они обустраивают свой дачный участок, украшают его, а затем делятся с подписчиками фотографиями урожая.
Известный спортсмен любит работать на своем приусадебном участке. Евгений Плющенко выращивает на нем садовые деревья, обустраивает грядки, стрижет кусты. Результаты его трудов заметны невооруженным глазом, и можно утверждать: знаменитость имеет полное право по-настоящему гордиться своим участком и, конечно же, собранным урожаем — перцами, огурцами и помидорами.
Певица Елена Ваенга — заядлая дачница. О своем участке она часто рассказывает подписчикам в социальных сетях. Поклонники знаменитости уже хорошо знают о том, что именно она выращивает на участке — тыкву, капусту, другие овощи. Елена Ваенга настолько увлечена огородничеством, что специально для обустройства грядок расширила границы своего участка, купив землю по соседству.
Актриса Мария Кожевникова много времени проводит за городом в окружении своей большой семьи. Однако за городом знаменитость не просто отдыхает — она работает в саду, на огороде, о чем рассказывает в социальных сетях. По словам Кожевниковой, идея обустроить огород появилась у нее после того, как у ее ребенка выявили аллергию на магазинные овощи. Теперь знаменитость выращивает помидоры к столу сама. К слову, дети актрисы активно помогают ей работать на огороде и ухаживать за садом.
Юлия Высоцкая вместе со своим супругом Андроном Кончаловским владеет земельным участком в Подмосковье. На нем знаменитость выращивает огород, ухаживает за садом. Регулярно Юлия Высоцкая делится с поклонниками результатами своего труда, а именно — урожаем фруктов, ягод и овощей.
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