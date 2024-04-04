5 знаменитостей, которые сами выращивают овощи и фрукты на грядках

Актриса Мария Кожевникова много времени проводит за городом в окружении своей большой семьи. Однако за городом знаменитость не просто отдыхает — она работает в саду, на огороде, о чем рассказывает в социальных сетях. По словам Кожевниковой, идея обустроить огород появилась у нее после того, как у ее ребенка выявили аллергию на магазинные овощи. Теперь знаменитость выращивает помидоры к столу сама. К слову, дети актрисы активно помогают ей работать на огороде и ухаживать за садом.