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Posted 17 мая, 18:41

Published 17 мая, 18:41

Modified 9 сентября, 23:14

Updated 9 сентября, 23:14

Мерил Стрип поделилась воспоминаниями о взволновавшей ее съемке интимной сцены

17 мая 2024, 18:41
74-летняя Мерил Стрип была награждена «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля. После вручения награды актриса решила поностальгировать о своем пути в кинематографе, упомянув самую волнительную любовную сцену, в которой ей когда-либо доводилось участвовать.

Как сообщает peopletalk.ru, в своем интервью PEOPLE артистка рассказала, как проходил съемочный процесс фильма «Из Африки», который появился на экранах в 1985 году. По сценарию партнер актрисы Роберт Редфорд должен был вымыть ей волосы на берегу реки. Основная трудность состояла в том, что молодой человек никогда не делал такого ранее и был вынужден обучаться данному мастерству у профессионального стилиста, прибывшего на съемки.

Спустя столько лет Мерил Стрип вспоминает, что ее партнеру по фильму удалось втянуться в процесс, сделав его действительно чувственным и великолепным. Актриса уверяет, что смогла почувствовать себя любимой, она хотела, чтобы это действо длилось вечно.

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