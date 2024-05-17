Мерил Стрип поделилась воспоминаниями о взволновавшей ее съемке интимной сцены

Как сообщает peopletalk.ru, в своем интервью PEOPLE артистка рассказала, как проходил съемочный процесс фильма «Из Африки», который появился на экранах в 1985 году. По сценарию партнер актрисы Роберт Редфорд должен был вымыть ей волосы на берегу реки. Основная трудность состояла в том, что молодой человек никогда не делал такого ранее и был вынужден обучаться данному мастерству у профессионального стилиста, прибывшего на съемки.