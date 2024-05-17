Мерил Стрип поделилась воспоминаниями о взволновавшей ее съемке интимной сцены

Posted 17 мая, 18:41
Published 17 мая, 18:41
Modified 9 сентября, 23:14
Updated 9 сентября, 23:14
Как сообщает peopletalk.ru, в своем интервью PEOPLE артистка рассказала, как проходил съемочный процесс фильма «Из Африки», который появился на экранах в 1985 году. По сценарию партнер актрисы Роберт Редфорд должен был вымыть ей волосы на берегу реки. Основная трудность состояла в том, что молодой человек никогда не делал такого ранее и был вынужден обучаться данному мастерству у профессионального стилиста, прибывшего на съемки.
Спустя столько лет Мерил Стрип вспоминает, что ее партнеру по фильму удалось втянуться в процесс, сделав его действительно чувственным и великолепным. Актриса уверяет, что смогла почувствовать себя любимой, она хотела, чтобы это действо длилось вечно.
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