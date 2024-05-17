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Posted 17 мая, 15:33

Published 17 мая, 15:33

Modified 9 сентября, 23:13

Updated 9 сентября, 23:13

СМИ заподозрили Анджелину Джоли в романе с актером Аугустом Дилем

СМИ заподозрили Анджелину Джоли в романе с актером Аугустом Дилем

17 мая 2024, 15:33
Фото: Фрагмент видео
СМИ подозревают, что американская актриса Анджелина Джоли и актер из Германии Аугуст Диль находятся в близких отношениях.

Звезда Голливуда не публиковала новость о своей поездке в Берлин. Однако пару увидели в ресторане Mr Chai-Wala на Кантштрассе, который находится рядом с центром города. После обеда актеры отправились гулять, сообщает РБК со ссылкой на The Bild.

Джоли и Диль знакомы 16 лет. Их встреча произошла на съемках картины «Бесславные ублюдки». В нем Диль сыграл роль офицера СС. Примечательно, что его партнером по съемочной площадке стал Брэд Питт.

Позже Диль и Джоли снялись вместе в кинофильме «Солт», где исполнили роли супругов. Актеры продолжали общение и после окончания съемок.

Интересно, что оба оформили развод в 2016 году: Джоли развелась с Питтом, а Диль расстался с актрисой Джулией Малик. У Диля и Малик есть дочь и сын.

За последние несколько лет Джоли подозревали в нескольких романах. Так, она появлялась на публике с Дэвидом Майером де Ротшильдом, экологическим активистом из банкирской семьи, ужинала с вокалистом The Weeknd Абелем Тесфайе, а также с актером Полом Мескалом. Но никакие предположения об отношениях голливудской актрисы не подтвердились.

Анджелина Джоли была замужем три раза, все ее мужья были актерами: Джонни Ли Миллер, Билли Боб Торнтон и Брэд Питт. Она — мать шестерых детей, трое из которых приемные, а трое родились в браке с Питтом.

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#Марина Колодкина#Знаменитости#Все материалы авторов
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