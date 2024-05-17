СМИ заподозрили Анджелину Джоли в романе с актером Аугустом Дилем

За последние несколько лет Джоли подозревали в нескольких романах. Так, она появлялась на публике с Дэвидом Майером де Ротшильдом, экологическим активистом из банкирской семьи, ужинала с вокалистом The Weeknd Абелем Тесфайе, а также с актером Полом Мескалом. Но никакие предположения об отношениях голливудской актрисы не подтвердились.