«Вам и не снилось»: короткая жизнь и богатое творчество актера Михайловского

Posted 27 апреля, 11:54
Published 27 апреля, 11:54
Modified 9 сентября, 22:23
Updated 9 сентября, 22:23
Про артиста говорили, что он «торопился жить», словно чувствовал свой ранний уход. Михайловский ушел на 28-м году жизни. За это время он успел сняться почти в двух десятках кинокартин, устроил несколько выставок своих произведений и дважды женился. У него двое детей — дочь и сын.
Никита Михайловский родился в творческой семье: мама — модель, папа — режиссер. Впервые мальчик появился на экране, когда ему было пять лет. Он снялся в фильме «Ночь на 14-й параллели». Самая знаменитая картина с Михайловским в главной роли — «Вам и не снилось». На момент ее выхода актеру было 16 лет. Коллеги, которые работали с Никитой, отмечали его искренность и естественность. Он словно жил в кадре, перерождаясь в своего героя, говорили про Михайловского.
После школы, будучи уже популярным, Никита без проблем поступил в ЛГИТМиК, потом пошел на курсы режиссеров. В тот же период юноша познакомился с актрисой Анастасией Сорочан, которая потом стала его женой. В 1986 году у супругов родилась дочь. Однако брак был недолгим, и они расстались. При этом актер продолжал общаться с ребенком.
Второй супругой артиста стала художник по костюмам Екатерина. Их брак оказался крепким.
В 1990 году прошла выставка работ Михайловского в Лондоне. Спустя два месяца после выставки актер начал чувствовать частую усталость. Как оказалось, это был признак тяжелого заболевания — лейкемии. Операция не помогла, и актер умер в возрасте 27 лет. Он так и не узнал, что у него есть еще и сын. Мать мальчика — сокурсница Никиты. Она рассказала ребенку, кто его отец, когда парню было 16 лет. Дети Михайловского познакомились и поддерживают общение.
Вдова актера Екатерина переехала в Англию, а спустя время снова вышла замуж и родила троих детей.
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