«Вам и не снилось»: короткая жизнь и богатое творчество актера Михайловского

В 1990 году прошла выставка работ Михайловского в Лондоне. Спустя два месяца после выставки актер начал чувствовать частую усталость. Как оказалось, это был признак тяжелого заболевания — лейкемии. Операция не помогла, и актер умер в возрасте 27 лет. Он так и не узнал, что у него есть еще и сын. Мать мальчика — сокурсница Никиты. Она рассказала ребенку, кто его отец, когда парню было 16 лет. Дети Михайловского познакомились и поддерживают общение.