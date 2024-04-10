Как актер Расселл Кроу лишился второго «Оскара» за плохое поведение

Posted 10 апреля, 08:17
Published 10 апреля, 08:17
Modified 9 сентября, 21:36
Updated 9 сентября, 21:36
Кроме этого, в нем течет кровь норвежцев, немцев и даже маори. Один из его далеких предков был английским аристократом — последним обезглавленным преступником в этой стране. Однако большая часть зрителей считает Кроу американцем, так как славу ему принесли голливудские картины.
Самая известная роль Кроу, за которую он получил «Оскара», — военачальник Максимус в фильме «Гладиатор». При этом данная роль не была ни самой сложной, ни самой интересной в карьере звезды, но именно она принесла ему славу, пишет kp.ru.
Актерскую карьеру Рассел начал еще в шестилетнем возрасте. Крестный отец его матери продюсировал австралийский сериал и выбил мальчику небольшую роль. Следующую свою попытку влиться в шоубиз юный Кроу предпринял в 17 лет. Сначала он провалился в качестве певца. Затем он хотел поступить в австралийский киновуз, но один приятель отговорил его от данного шага, заявив, что Рассел и так умеет играть, а в этом вузе он не приобретет ничего, кроме скверных привычек.
Рассел Кроу послушал друга. Несколько лет он играл в театре, чуть позже у него было несколько ролей в сериалах. В большой кинематограф он попал только в 26 лет. К тридцати он был уже довольно известен по фильмам «Бритоголовые» и «Доказательство». За них ему вручили награды Австралийского киноинститута. Середина 90-х принесла ему две роли в Голливуде. Он снялся в вестерне «Быстрый и мёртвый» и в сериале «Виртуозность».
Самого себя в молодости актер называет сердитым, горячим и бескомпромиссным. По его словам, он был раздражен, что дорога к вершине оказалась довольно долгой, и поэтому говорил и действовал достаточно дерзко. К тому же окружающие почти открыто говорили о нем как о неудачнике, что тоже не добавляло оптимизма. Зато потом было три номинации на «Оскар» за фильмы «Свой человек», «Гладиатор» и «Игры разума».
В 1999 году фильмы про Древний Рим были уже немодными. Знакомый Кроу убеждал его не переживать из-за роли в потенциально провальном фильме, так как он уже имеет за плечами хороши работы.
Кроу съемки фильма вспоминает с теплотой. Он сам выполнял конные трюки, сам стоял на арене, когда на нее выпускали тигров, и подружился с режиссером Ридли Скоттом, который снял его еще в четырех своих картинах.
Ни он, ни кто-то другой из съемочной группы, ни продюсеры не догадывались, что «Гладиатор» станет вторым по сборам фильмом Голливуда в 2000 году. Он получил пять «Оскаров», один из которых вручили за лучшую актерскую игру.
Между прочим, перед церемонией вручения к нему подошли сотрудники Федерального бюро расследований и сказали, что его могут похитить террористы, так как, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, они разработали план и намерены похищать известных американцев. И Кроу попал в этот список. Но все обошлось.
Второй же «Оскар», который многие прочили Расселу Кроу за «Игры разума», он не получил. Актер и многие его друзья считают, что причина в плохом поведении актера, который, как говорится, поймал звезду, буянил, ругался матом на публике, что постоянно попадало в СМИ. Поэтому статуэтку отдали Дензелу Вашингтону.
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