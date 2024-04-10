Как актер Расселл Кроу лишился второго «Оскара» за плохое поведение

Рассел Кроу послушал друга. Несколько лет он играл в театре, чуть позже у него было несколько ролей в сериалах. В большой кинематограф он попал только в 26 лет. К тридцати он был уже довольно известен по фильмам «Бритоголовые» и «Доказательство». За них ему вручили награды Австралийского киноинститута. Середина 90-х принесла ему две роли в Голливуде. Он снялся в вестерне «Быстрый и мёртвый» и в сериале «Виртуозность».