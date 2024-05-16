Однако, Двако, Трико: такого Пушкина вы ещё не знали

Posted 15 мая, 21:31
Published 15 мая, 21:31
Modified 9 сентября, 23:04
Updated 9 сентября, 23:04
Когда будущему поэту шел 11-й год, в гости к его семье пришел писатель Дмитриев. Публицист пошутил над внешностью Александра, сказав: «Какой арапчик». На что десятилетний ребенок ответил: «Зато не рябчик». Все присутствующие были смущены, ведь писатель был рыжим. Об этом пишет dzen.ru.
В студенческие годы поэт решил с другом Кюхельбекером отправиться в Петербург, чтобы отдохнуть. Однако их гувернер с фамилией Трико запретил им уходить и объявил, что будет пристально следить за ними и не позволит сбежать. Но молодым людям очень хотелось повеселиться. Они придумали ловушку для Трико. Друзья по очереди подошли к заставе лицея. Пушкин представился как Александр Однако, а Кюхельбекер назвал себя Григорий Двако. Офицер заподозрил неладное, но все же пропустил Кюхельбекера. Гувернер последовал за студентами. Когда он пришел к заставе и назвал свою фамилию, офицер в ярости закричал: «Вы что, играетесь со мной? Однако, Двако, Трико!» Гувернер был арестован на сутки, а Пушкин и Кюхельбекер спокойно гуляли по Петербургу.
Однажды Пушкин был приглашен в литературный кружок, где большинство присутствующих были настроены против него. Во время поездки поэта предупредили, что его хотят прилюдно унизить. Пушкин не испугался и смело вошел в комнату, где царила напряженная тишина. Незнакомец начал читать свое послание вслух, обращая свой взгляд на только что прибывшего Пушкина: «Дарю поэта я ослиной головою». Но Пушкин быстро ответил: «А сам останется с какою?» Собеседник продолжил: «А я останусь со своею». И Пушкин снова контратаковал: «Да вы сейчас дарили ею». Насмешник замолк, а в комнате раздался громкий смех, который стал еще одним признанием гениальности поэта.
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