Однако, Двако, Трико: такого Пушкина вы ещё не знали

В студенческие годы поэт решил с другом Кюхельбекером отправиться в Петербург, чтобы отдохнуть. Однако их гувернер с фамилией Трико запретил им уходить и объявил, что будет пристально следить за ними и не позволит сбежать. Но молодым людям очень хотелось повеселиться. Они придумали ловушку для Трико. Друзья по очереди подошли к заставе лицея. Пушкин представился как Александр Однако, а Кюхельбекер назвал себя Григорий Двако. Офицер заподозрил неладное, но все же пропустил Кюхельбекера. Гувернер последовал за студентами. Когда он пришел к заставе и назвал свою фамилию, офицер в ярости закричал: «Вы что, играетесь со мной? Однако, Двако, Трико!» Гувернер был арестован на сутки, а Пушкин и Кюхельбекер спокойно гуляли по Петербургу.