Автор книг о Гарри Поттере работает над новым детективом

Posted 6 мая, 08:05
Published 6 мая, 08:05
Modified 9 сентября, 22:40
Updated 9 сентября, 22:40
По словам Роулинг, история о Гарри Поттере стала для нее возможностью уйти от проблем. Работу над серией этих книг она заканчивала с большим сожалением. Тем не менее конец сюжета, по мнению автора, вышел удачным. Многосерийный фильм о мальчике, наделенном способностью совершать чудеса, выйдет уже в 2026 году. Кроме этого, сейчас готовится к выпуску серия аудиокниг под названием «Мальчик, который выжил». В проекте задействованы более ста профессиональных актеров.
Напомним, Джоан Роулинг прославилась на весь мир благодаря книгам о мальчике-волшебнике. Они выпускались на протяжении 1997–2007 годов. На сегодняшний день эти произведения входят в число самых продаваемых книг всех времен.
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