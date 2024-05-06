Автор книг о Гарри Поттере работает над новым детективом

По словам Роулинг, история о Гарри Поттере стала для нее возможностью уйти от проблем. Работу над серией этих книг она заканчивала с большим сожалением. Тем не менее конец сюжета, по мнению автора, вышел удачным. Многосерийный фильм о мальчике, наделенном способностью совершать чудеса, выйдет уже в 2026 году. Кроме этого, сейчас готовится к выпуску серия аудиокниг под названием «Мальчик, который выжил». В проекте задействованы более ста профессиональных актеров.