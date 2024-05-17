«Министерство неджентльменских дел»: отзывы критиков на новый фильм Гая Ричи

По словам критиков, Гай Ричи в своем фильме «Министерство неджентльменских дел» за основу взял исторический контекст, однако в его интерпретации драматичные события смотрятся анекдотичными, и это вряд ли уместно. Кроме того, критики сходятся во мнении, что главный герой и его антагонист не соответствуют друг другу драматически. Их образы воспроизведены вопреки законам жанра — так, антагонисты смотрятся на экране карикатурно, затмевая собой храбрость и другие важные черты главных героев.