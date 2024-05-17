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Posted 17 мая, 08:58

Published 17 мая, 08:58

Modified 9 сентября, 23:12

Updated 9 сентября, 23:12

«Министерство неджентльменских дел»: отзывы критиков на новый фильм Гая Ричи

«Министерство неджентльменских дел»: отзывы критиков на новый фильм Гая Ричи

17 мая 2024, 08:58
Фото: kinopoisk.ru
«Министерство неджентльменских дел»: отзывы критиков на новый фильм Гая Ричи
«Министерство неджентльменских дел» — новый фильм Гая Ричи, который вышел в прокат 13 мая 2024 года. Рассказываем, о чем он, что думают о картине критики и стоит ли смотреть этот фильм.

О чем фильм «Министерство неджентльменских дел»

В основе фильма «Министерство неджентльменских дел» — события, которые разворачивались в период Второй мировой войны. Британские власти формируют команду наемников с целью организации диверсий против врага в тылу. Основная задача — спутать планы нацистов и не дать им вовлечь в военные процессы американскую армию.

Один из главных героев фильма «Министерство неджентльменских дел» — Гас, который возглавляет отряд диверсантов. Под его руководством они отправляются на ответственное задание: то, как диверсанты справятся с ним, напрямую повлияет на ход войны.

В основе фильма «Министерство неджентльменских дел» — события, которые разворачивались в период Второй мировой войныВ основе фильма «Министерство неджентльменских дел» — события, которые разворачивались в период Второй мировой войны
В основе фильма «Министерство неджентльменских дел» — события, которые разворачивались в период Второй мировой войны. Фото: kinopoisk.ru

Что говорят критики о фильме «Министерство неджентльменских дел»

Критики сравнивают фильм «Министерство неджентльменских дел» с картиной «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино, однако подчеркивают, что работа Гая Ричи оказалась несколько слабее. Среди недостатков картины «Министерство неджентльменских дел» критики называют не до конца продуманную драматическую линию и явные провалы, несостыковки в сюжетной линии. Действия диверсантов, их мотивация на экране кажутся критикам неубедительными в отличие от действий героев фильма Тарантино.

По словам критиков, Гай Ричи в своем фильме «Министерство неджентльменских дел» за основу взял исторический контекст, однако в его интерпретации драматичные события смотрятся анекдотичными, и это вряд ли уместно. Кроме того, критики сходятся во мнении, что главный герой и его антагонист не соответствуют друг другу драматически. Их образы воспроизведены вопреки законам жанра — так, антагонисты смотрятся на экране карикатурно, затмевая собой храбрость и другие важные черты главных героев.

«Обречен на поражение»: такой вердикт большей части критиков в отношении нового фильма Гая Ричи. Эксперты подчеркивают, что в фильме «Министерство неджентльменских дел» отсутствует самое главное для картин такого жанра — харизматичный повествователь. Соответственно, в контексте так называемого «хулиганского кино» конкретно этот фильм получился не самым удачным.

#Развлечения#Кино#Все материалы авторов#Фильм#Отзывы
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