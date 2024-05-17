Какие курорты являются самыми дорогими в мире: стоимость отдыха поразит любого

Posted 17 мая, 10:03
Published 17 мая, 10:03
Modified 9 сентября, 23:11
Updated 9 сентября, 23:11
Этот живописный остров, расположенный в средиземном море, к северу от Ибицы-таун в бухте Порт-де-Сан-Мигель, на деле представляет из себя мыс, отделенный от Ибицы тонкой полоской суши, по которой проходит дорога. Считается, что раньше здесь было прибежище пиратов.
Одновременно на острове Феррадура может отдыхать не более 16 человек. Сутки пребывания на этом одном из самых дорогих курортов мира обойдутся в 37 тыс. долларов, или 3, 38 млн рублей, однако в сезон стоимость отдыха может быть увеличена.
Остров Муша Кей входит в состав Багамских островов, его владельцем является знаменитый иллюзионист. Одновременно на этом дорогом курорте могут находиться не более двух дюжин человек, к услугам которых — пять фешенебельных домов для проживания и эксклюзивные условия для комфортного отдыха.
Тому, кто хочет погостить на острове Муша Кей, в 2024 году придется заплатить 50 тыс. долларов (4,56 млн рублей) за сутки, причем гость может быть один или несколько — стоимость от этого не изменится.
И наконец, мы добрались до самого дорогого курорта в мире — Каливиньи. Это частный остров, расположенный в центре Карибского моря, к югу от острова Гренада. Его можно арендовать целиком — на курорте предусмотрено размещение туристов в 10 номерах.
С острова открывается прекрасный вид на Карибское море и Атлантический океан, и желающим полюбоваться на эту красоту в 2024 году придется выложить 63 тыс. долларов, или 5,75 млн рублей за ночь.
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