Какие курорты являются самыми дорогими в мире: стоимость отдыха поразит любого

Остров Исла де Са Феррадура (Испания) Остров Муша Кей (Багамские острова) Остров Каливиньи (частный остров в Карибском море)

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