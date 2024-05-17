Как одолеть зуд от укусов комаров: проверенные хитрости — не все о них знают

Почему укус комара вызывает зуд? Сода Алоэ вера Ромашка Кефир или йогурт Настой черного чая Базилик Лимон

С наступлением теплого сезона возникает проблема — полчища комаров атакуют наши жилища. Укусы комаров вызывают зуд, который длится весьма продолжительное время и причиняет невероятный дискомфорт. Как от него избавиться? Читайте нашу подборку проверенных методов.