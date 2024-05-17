Как одолеть зуд от укусов комаров: проверенные хитрости — не все о них знают

Posted 17 мая, 08:27
Published 17 мая, 08:27
Modified 9 сентября, 23:11
Updated 9 сентября, 23:11
При укусе комара на теле человека появляется волдырь, который начинается чесаться и отекать — так организм реагирует на слюну насекомого, которая является своеобразным аллергеном. Чтобы остановить реакцию, можно воспользоваться мазью с антигистаминными компонентами. Но можно помочь себе при помощи простых народных средств.
Возьмите столовую ложку пищевой соды и размешайте ее с небольшим количеством воды так, чтобы получилась кашица. Нанесите ее воспаленный участок кожи, подождите немного и смойте.
Гель, содержащийся в стеблях этого лекарственного растения, благотворно влияет на раздраженную кожу при аллергии. Просто разрежьте стебель вдоль и приложите к месту укуса.
Ромашка издавна славится своими целебными свойствами. Настой растения успокаивает, оказывает антибактериальный эффект. Просто смочите ватный диск в крепком настое ромашки и приложите на воспаленное место. Способ прекрасно подойдет и для детей.
Если в доме нет алоэ и ромашки, но в холодильнике стоит бутылка кефира, то можно использовать ее содержимое. Кисломолочный продукт смягчить кожу и поможет снять воспаление.
Заварка отлично помогает снять покраснение, отек и раздражение. Промойте место укуса комара крепким настоем холодного черного чая и сразу почувствуете облегчение.
Эта ароматная трава отпугивает комаров и успокаивает зуд. Возьмите несколько листочков, разомните их в кашицу и аккуратно вотрите в кожу.
Хорошо помогает снять зуд в месте комариного укуса — сок лимона или лайма. Он охлаждает и успокаивает раздражение, снимает припухлость.
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