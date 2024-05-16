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Posted 16 мая, 12:30

Published 16 мая, 12:30

Modified 9 сентября, 19:26

Updated 9 сентября, 19:26

6 хитростей, которые помогут есть меньше и похудеть

Эти 6 хитростей помогут есть меньше и уменьшить вес

16 мая 2024, 12:30
Фото: piqsels.com
6 хитростей, которые помогут есть меньше и похудеть
Ну вот и наступил теплый сезон, а вот отражение в зеркале не радует — хочется сбросить еще пару лишних килограммов, чтобы чувствовать себя действительно постройневшей. Как же заставить себя меньше есть и стать стройной? Следуйте нашим простым советам о питании.

Как обрести стройность: 6 хитростей, которые помогут есть меньше и похудеть

До теплого сезона осталось всего ничего, а вот отражение в зеркале не радует — хочется сбросить еще пару лишних килограммов, чтобы чувствовать себя комфортно. Как же заставить себя меньше есть и стать стройной? Следуйте нашим простым советам о питании.

Поменяйте посуду и уменьшите порции еды

Если человек положит в привычную тарелку уменьшенную порцию еды, это будет заметно. И скорее всего, он захочет взять добавки, а так недалеко и до переедания. А вот если он возьмет новую тарелку — меньшего размера, то трюк не будет визуально заметен. И чувства, что «недоел», у человека не возникнет.

Как обрести стройность: 6 хитростей, которые помогут есть меньше и похудетьКак обрести стройность: 6 хитростей, которые помогут есть меньше и похудеть
Как обрести стройность: 6 хитростей, которые помогут есть меньше и похудеть. Фото: Изображение Midjourney

Ешьте перед зеркалом

Доказано, что, обедая в помещении с отделкой зеркалами (к примеру, в кафе или ресторане), люди съедают меньше. Феномен состоит в том, что зеркало выступает в качестве своеобразного механизма самоконтроля. Человеку не слишком приятно видеть свое жующее отражение, в результате аппетит снижается, и он сокращает прием пищи. Даже если он ел любимое блюдо.

Спасайтесь при помощи воды

Если трапеза была совсем недавно, а вы снова начали ощущать чувство голода, то диетологи советуют проделать следующий трюк. Просто медленно выпейте маленькими глотками стакан чистой воды и подождите некоторое время. Как правило, дискомфорт в желудке скоро проходит.

Наслаждайтесь едой в тишине

Замечено, что в атмосфере стресса, когда вокруг шумят, разговаривают, работает техника, люди потребляют гораздо больше еды. А все потому, что организм начинает испытывать стресс, хоть и небольшой, и пытается «заесть его».

6 хитростей, которые помогут есть меньше и похудеть6 хитростей, которые помогут есть меньше и похудеть
6 хитростей, которые помогут есть меньше и похудеть. Фото: piqsels.com

Чистите зубы после каждого приема пищи

Чтобы научиться есть строго три раза в день и не прибегать к перекусам, попробуйте чистить зубы после каждого приема пищи. Диетологи отмечают, что свежесть во рту после чистки долго не захочется нарушать, и желание пожевать не столь велико.

Цвет посуды имеет значение

Меньше есть поможет даже правильно выбранный цвет посуды. Люди, предпочитающие темный цвет, наедаются быстрее, а вот популярный белый, напротив, разжигает аппетит.

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#Здоровье#Питание#Еда#Здоровое питание
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