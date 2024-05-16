Эти 6 хитростей помогут есть меньше и уменьшить вес

Posted 16 мая, 12:30
Published 16 мая, 12:30
Modified 9 сентября, 19:26
Updated 9 сентября, 19:26
До теплого сезона осталось всего ничего, а вот отражение в зеркале не радует — хочется сбросить еще пару лишних килограммов, чтобы чувствовать себя комфортно. Как же заставить себя меньше есть и стать стройной? Следуйте нашим простым советам о питании.
Если человек положит в привычную тарелку уменьшенную порцию еды, это будет заметно. И скорее всего, он захочет взять добавки, а так недалеко и до переедания. А вот если он возьмет новую тарелку — меньшего размера, то трюк не будет визуально заметен. И чувства, что «недоел», у человека не возникнет.
Доказано, что, обедая в помещении с отделкой зеркалами (к примеру, в кафе или ресторане), люди съедают меньше. Феномен состоит в том, что зеркало выступает в качестве своеобразного механизма самоконтроля. Человеку не слишком приятно видеть свое жующее отражение, в результате аппетит снижается, и он сокращает прием пищи. Даже если он ел любимое блюдо.
Если трапеза была совсем недавно, а вы снова начали ощущать чувство голода, то диетологи советуют проделать следующий трюк. Просто медленно выпейте маленькими глотками стакан чистой воды и подождите некоторое время. Как правило, дискомфорт в желудке скоро проходит.
Замечено, что в атмосфере стресса, когда вокруг шумят, разговаривают, работает техника, люди потребляют гораздо больше еды. А все потому, что организм начинает испытывать стресс, хоть и небольшой, и пытается «заесть его».
Чтобы научиться есть строго три раза в день и не прибегать к перекусам, попробуйте чистить зубы после каждого приема пищи. Диетологи отмечают, что свежесть во рту после чистки долго не захочется нарушать, и желание пожевать не столь велико.
Меньше есть поможет даже правильно выбранный цвет посуды. Люди, предпочитающие темный цвет, наедаются быстрее, а вот популярный белый, напротив, разжигает аппетит.
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