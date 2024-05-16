Эти 6 хитростей помогут есть меньше и уменьшить вес

Если человек положит в привычную тарелку уменьшенную порцию еды, это будет заметно. И скорее всего, он захочет взять добавки, а так недалеко и до переедания. А вот если он возьмет новую тарелку — меньшего размера, то трюк не будет визуально заметен. И чувства, что «недоел», у человека не возникнет.