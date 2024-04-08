Эксперт рассказал о падении рынка недвижимости в три раза

Исходя из этого, банки будут снижать свои проценты и у каждого клиента будет возможность рефинансировать, то есть изменить условия по ипотеке в более выгодные для заемщика. Количество рефинансирования не ограничено, поэтому человек может воспользоваться им в любое время и под комфортную ему ставку.