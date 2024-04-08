Эксперт рассказал о падении рынка недвижимости в три раза

Posted 8 апреля, 10:43
Published 8 апреля, 10:43
Modified 9 сентября, 21:29
Updated 9 сентября, 21:29
С конца 2023 года рынок недвижимости набирает охлаждающие обороты, сказывающиеся на спросе жилья. Это верно как для вторичной недвижимости, так и новостроек, поскольку меняющиеся условия по ипотеке и ключевой ставке отсеяли значительную часть покупателей.
Факт того, что с начала 2024 года рынок недвижимости переживает нестабильное время — очевиден, рассказывает генеральный директор агентства недвижимости ГК «Метр» Данил Сороковых.
По итогам первого квартала, спрос на недвижимость у жителей страны упал в 3 раза, сообщает эксперт. При этом, ипотечное жилье все равно пользуется спросом, а рынок не находится в состоянии упадка.
«Несмотря на повышение ставки на ипотеку, приобретать недвижимость имеет смысл. И тут не важно, новостройка или вторичка. Причиной тому — прогнозирование снижения ключевой ставки Центральным Банком», считает эксперт.
Исходя из этого, банки будут снижать свои проценты и у каждого клиента будет возможность рефинансировать, то есть изменить условия по ипотеке в более выгодные для заемщика. Количество рефинансирования не ограничено, поэтому человек может воспользоваться им в любое время и под комфортную ему ставку.
Данил Сороковых считает, что прогнозировать резкий спад или рост рынка на данный момент не стоит. Ожидается снижения ставки ЦБ, после чего есть шанс увидеть сдвиг в сторону увеличения спроса на недвижимость.
«Если вы все-таки хотите приобрести квартиру сейчас или ближайшее время — советуем воспользоваться гос. программами поддержки, которые предоставляют льготные условия на покупку новостройки или частного дома» — советует эксперт.
Также не стоит забывать и про вторичку. Например, если в этом сегменте жилья попался удачный вариант, который устраивает по местоположению и планировке, а покупатель дает хороший дисконт, то упускать такую квартиру не стоит. Когда ставка Центробанка упадет, можно будет рефинансировать ипотеку под меньший процент.
«Стоит заметить, что на данный момент количество сделок со вторичным жильем выше, чем с новым» — делится статистикой Сороковых.
Данил Сороковых советует поторопиться с выбором квартир. При этом не важно, собрались вы покупать вторичку или новостройку. В любом случае покупатели могут совершить выгодную сделку под льготный процент или в будущем оформить рефинансирование:
«При нынешней ситуации на рынке ждать послаблений и роста не стоит, как и ожидать упадка. Рынок будет стабилизироваться и медленно расти за счет снижения ставки ЦБ. Поэтому в ближайшие два месяца советуем приобретать квартиру, если такие мысли уже были. Впоследствии, у каждого владельца жилья будет право рефинансироваться в любое время и под комфортную ставку».
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