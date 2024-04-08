Эксперт рассказал, что ждать на рынке недвижимости в апреле 2024 года

Posted 8 апреля, 07:47
Published 8 апреля, 07:47
Modified 9 сентября, 21:28
Updated 9 сентября, 21:28
По официальным данным падение спроса на ипотеку в России в первом квартале 2024 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составило 13%.
Это произошло из-за высокой ключевой ставки, жестких требований банков к заемщикам, общей закредитованности населения на фоне сокращения реальных располагаемых доходов и дорогой недвижимости.
Однако, купить квартиру становится все сложнее, рассказывает директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина» Ася Левнева.
«Во время кризиса на рынке недвижимости обычно набирают популярность сложные сделки и длинные цепочки продаж. Люди реализуют имеющееся жилье в счет покупки нового. Но заградительные ипотечные ставки на вторичном рынке препятствуют распространению даже таких сделок».
На первичном рынке жилья сейчас спрос в основном формируют финансово состоятельные граждане, которые задействованы в стратегически важных отраслях экономики, делится эксперт. Из-за дефицита кадров на рынке труда у этой категории населения и реальные, и номинальные доходы растут. Именно они могут спровоцировать рост продаж новостроек в апреле и мае перед завершением льготной ипотеки 1 июля. Но этот спрос не будет ажиотажным.
Многие, кто хотел, уже улучшили свое жилищное положение, другие просто не имели на это средств и перешли на рынок аренды. Среди финансово состоятельных покупателей спросом пользуются семейные квартиры с уникальными планировками, кухнями-гостиными, несколькими санузлами, эксплуатируемыми крышами и т. д.
Ася Левнева наблюдает новое поведение покупателей, которые по другому стали относится к выбору жилья. Если изначально в приоритете были малогабаритные, но доступные по цене студии в центре города, то сейчас на такое жилье спрос упал.
«Плохо продаются эконом-варианты: однокомнатные квартиры, студии в районах с низкой транспортной доступностью и уплотнительной застройкой. Повышается престиж загородного жилья.
При сопоставимой стоимости многие выбирают просторные квартиры в отдаленной в зеленой локации, вместо небольших лотов в шумных районах», — рассказывает эксперт.
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