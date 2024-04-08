Эксперт рассказал, что ждать на рынке недвижимости в апреле 2024 года

На первичном рынке жилья сейчас спрос в основном формируют финансово состоятельные граждане, которые задействованы в стратегически важных отраслях экономики, делится эксперт. Из-за дефицита кадров на рынке труда у этой категории населения и реальные, и номинальные доходы растут. Именно они могут спровоцировать рост продаж новостроек в апреле и мае перед завершением льготной ипотеки 1 июля. Но этот спрос не будет ажиотажным.