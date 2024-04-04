Эксперт рассказал про ипотечную ловушку в 8%: сплошная переплата денег

Стоит всегда оглядываться в прошлое и помнить, что происходило с рынком недвижимости пару лет назад, считает автор канала «Сергей Смирнов про инвестиции и недвижимость». 2022 год начался с повышения ставок в 1 квартале до 12%, во втором квартале -17%, а уже в 3-ем она опустилась до 9%. Ставка, которая на сегодняшний день кажется пугающей (16%), будет определенно меняться в течение года.