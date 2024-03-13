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Posted 13 марта, 17:18

Published 13 марта, 17:18

Modified 9 сентября, 20:06

Updated 9 сентября, 20:06

Что делать, если нет денег на первоначальный взнос, а банк отказал в потребительском кредите?

Три способа взять квартиру в ипотеку без первоначального взноса

13 марта 2024, 17:18
Фото: 1MI
Что делать, если нет денег на первоначальный взнос, а банк отказал в потребительском кредите?
Что делать, если нет денег на первоначальный взнос, а банк отказал в потребительском кредите — рассказал эксперт Екатерина Подколзина

Как купить недвижимость, не имея рубля в кармане? Оказывается, это можно сделать несколькими способами.

Руководитель компании Фабрика ипотеки и безопасных сделок «Московия» г. Клин и юрист Екатерина Подколзина рассказала NEWIA.RU три варианта как оформить ипотеку, не имея первоначального взноса.

Как взять ипотеку не имея денег на первоначальный взносКак взять ипотеку не имея денег на первоначальный взнос
Как взять ипотеку не имея денег на первоначальный взнос. Фото: 1MI

Предложения от застройщиков

Строительные компании не выдают кредиты, так как по закону это невозможно. Но сотрудничая с банками-партнерами, они могут предложить заемщику оформить ипотеку по специальным программам, которые исключают первоначальный заем. Фактический, застройщик сам вносит ПВ, но для покупателя новостройки квартира дорожает.

«Можно точечно найти предложения с нулевым первоначальным взносом по ипотеке от застройщиков. При этом нужно обращать внимание на возможное удорожание жилья и повышение процентной ставки», — делится Екатерина Подколзина.

Ипотека за 1 рубль

Траншевая ипотека подходит для тех, кто собирается выплачивать потребительский кредит за первоначальный взнос (ПВ). На практике это выгляди так: с застройщиком оформляется договор ДДУ и заемщик вносит ПВ. С момента сделки и до сдачи дома в эксплуатацию заёмщик платит минимальные платежи по ипотеке, буквально 1 рубль.

Ипотека за 1 рубльИпотека за 1 рубль
Ипотека за 1 рубль. Фото: 1MI

Таким образом при траншевой ипотеке не придется платить двойные платежи (за ипотеку и ПВ). Заемщик сначала выплачивает платеж за потребительский кредит, который был взят на первоначальный взнос, а затем после сдачи дома в эксплуатацию и получению второго, большого транша — уже платежи по ипотеке.

Материнский капитал

Для семей с детьми по-прежнему доступен способ приобретения жилья в ипотеку без использования собственных средств с помощью сертификата на материнский капитал. Важно знать, что есть банки, принимающие в качестве первоначального взноса только мат капитал без добавления собственных средств.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#Ипотека#Эксперт
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