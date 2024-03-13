Три способа взять квартиру в ипотеку без первоначального взноса

Posted 13 марта, 17:18
Published 13 марта, 17:18
Modified 9 сентября, 20:06
Updated 9 сентября, 20:06
Как купить недвижимость, не имея рубля в кармане? Оказывается, это можно сделать несколькими способами.
Руководитель компании Фабрика ипотеки и безопасных сделок «Московия» г. Клин и юрист Екатерина Подколзина рассказала NEWIA.RU три варианта как оформить ипотеку, не имея первоначального взноса.
Строительные компании не выдают кредиты, так как по закону это невозможно. Но сотрудничая с банками-партнерами, они могут предложить заемщику оформить ипотеку по специальным программам, которые исключают первоначальный заем. Фактический, застройщик сам вносит ПВ, но для покупателя новостройки квартира дорожает.
«Можно точечно найти предложения с нулевым первоначальным взносом по ипотеке от застройщиков. При этом нужно обращать внимание на возможное удорожание жилья и повышение процентной ставки», — делится Екатерина Подколзина.
Траншевая ипотека подходит для тех, кто собирается выплачивать потребительский кредит за первоначальный взнос (ПВ). На практике это выгляди так: с застройщиком оформляется договор ДДУ и заемщик вносит ПВ. С момента сделки и до сдачи дома в эксплуатацию заёмщик платит минимальные платежи по ипотеке, буквально 1 рубль.
Таким образом при траншевой ипотеке не придется платить двойные платежи (за ипотеку и ПВ). Заемщик сначала выплачивает платеж за потребительский кредит, который был взят на первоначальный взнос, а затем после сдачи дома в эксплуатацию и получению второго, большого транша — уже платежи по ипотеке.
Для семей с детьми по-прежнему доступен способ приобретения жилья в ипотеку без использования собственных средств с помощью сертификата на материнский капитал. Важно знать, что есть банки, принимающие в качестве первоначального взноса только мат капитал без добавления собственных средств.
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