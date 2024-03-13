Три способа взять квартиру в ипотеку без первоначального взноса

Таким образом при траншевой ипотеке не придется платить двойные платежи (за ипотеку и ПВ). Заемщик сначала выплачивает платеж за потребительский кредит, который был взят на первоначальный взнос, а затем после сдачи дома в эксплуатацию и получению второго, большого транша — уже платежи по ипотеке.