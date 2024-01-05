Какие будут цены на недвижимость в 2024 году — мнения экспертов

Будет ли действительно закрыта льготная ипотека, которая действует до 1 июля 2024 года — мало кто берется ответить на этот вопрос. По словам главы Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олега Репченко, в настоящее время власти ищут способ осуществить плавный выход из этой обширной программы. Это связано с тем, что при высоких процентных ставках субсидирование ипотечных ставок для всех оказывает значительное давление на бюджет.