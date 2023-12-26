В Центробанке рассказали, по кому ударит ипотечный кризис

В Соединенных Штатах кризис вызвали несколько причин, одна из которых заключалась в том, что значительная часть ипотечных кредитов выдавалась с плавающими процентными ставками. Когда ставки начали расти, платежи по кредитам также увеличились. Большое количество заемщиков не смогли справиться с новыми условиями, из-за чего банки потерпели серьезные убытки, что создало масштабный кризис. В России, к счастью, ипотека предоставляется по фиксированным ставкам, что означает, что нет возможности испытать такую ситуацию, когда ежемесячный платеж по ипотеке стремительно возрастает. То есть ситуация, когда, условно, ваш ежемесячный платеж по ней составлял 50 тыс. руб., а потом вырос до 75 тыс. руб., у нас невозможна.



Однако, по словам Данилова, мы все же подвержены гипотетической ситуации, когда доход у человека снижается — в случае кризиса или экономических трудностей и прочего. Есть возможность реструктуризации кредита или использования периода «ипотечного отпуска». Однако, если после таких мер человек не в состоянии восстановить свою финансовую ситуацию, банк будет вынужден продать квартиру. И если стоимость недвижимости упадет и не будет достаточной для погашения кредита, то человек потеряет не только свое жилье, но также будет должен банку. Это самый страшный возможный сценарий, который может произойти.



Данилов также отметил, что состав заемщиков в России значительно изменился. Из-за различных льготных программ, ипотеку оформляют люди с низким уровнем дохода, которые более чувствительны к негативным экономическим событиям. У них часто нет финансового обеспечения для таких ситуаций.