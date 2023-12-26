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Posted 26 декабря 2023, 11:49

Published 26 декабря 2023, 11:49

Modified 26 декабря 2023, 11:51

Updated 26 декабря 2023, 11:51

В Центробанке рассказали, по кому ударит ипотечный кризис

В Центробанке рассказали, по кому ударит ипотечный кризис

26 декабря 2023, 11:49
Фото: 1MI.
Представитель Банка России Александр Данилов заявил, что вероятность возникновения ипотечного кризиса в России, подобного кризису в США в 2008 году, является очень малой, сообщает «Российская газета».

Кого коснется ипотечный кризис

Он рассказал, что в РФ, скорее всего, не будет такого кризиса, так как это обусловлено отсутствием на рынке ипотеки в стране плавающих ставок. Однако, необходимо учитывать потенциальные риски, с которыми мы сталкиваемся.

В Соединенных Штатах кризис вызвали несколько причин, одна из которых заключалась в том, что значительная часть ипотечных кредитов выдавалась с плавающими процентными ставками. Когда ставки начали расти, платежи по кредитам также увеличились. Большое количество заемщиков не смогли справиться с новыми условиями, из-за чего банки потерпели серьезные убытки, что создало масштабный кризис. В России, к счастью, ипотека предоставляется по фиксированным ставкам, что означает, что нет возможности испытать такую ситуацию, когда ежемесячный платеж по ипотеке стремительно возрастает. То есть ситуация, когда, условно, ваш ежемесячный платеж по ней составлял 50 тыс. руб., а потом вырос до 75 тыс. руб., у нас невозможна.

Однако, по словам Данилова, мы все же подвержены гипотетической ситуации, когда доход у человека снижается — в случае кризиса или экономических трудностей и прочего. Есть возможность реструктуризации кредита или использования периода «ипотечного отпуска». Однако, если после таких мер человек не в состоянии восстановить свою финансовую ситуацию, банк будет вынужден продать квартиру. И если стоимость недвижимости упадет и не будет достаточной для погашения кредита, то человек потеряет не только свое жилье, но также будет должен банку. Это самый страшный возможный сценарий, который может произойти.

Данилов также отметил, что состав заемщиков в России значительно изменился. Из-за различных льготных программ, ипотеку оформляют люди с низким уровнем дохода, которые более чувствительны к негативным экономическим событиям. У них часто нет финансового обеспечения для таких ситуаций.

Фото: 1MI

Станут ли дешевле новостройки

В этом году востребованность новых жилых комплексов достигла рекордных показателей. Увеличение ставок по ипотеке на рынке и возможная отмена льготных программ привели к ужесточению требований к потенциальным заемщикам. Все это заставило людей приобретать недвижимость находящуюся в стадии строительства, чтобы не упустить возможность получить выгодные условия. В связи с этим цены на новостройки росли, а размер скидок уменьшался.

Эксперт рассказал, какой может стать средняя ставка по ипотеке в 2024 году
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РБК пишет, что аналитики компании «Домклик» не ожидают снижения цен на рынке новостроек. Они объясняют это тем, что в первой половине года спрос будет зависеть от неопределенности по поводу дальнейшей судьбы льготных программ. Возможны небольшие колебания цен в краткосрочной перспективе.

Что касается столичных регионов, таких как Москва и Санкт-Петербург, здесь ожидается замедление спроса уже в начале года из-за недавних изменений, связанных со снижением суммы по льготным программам. Однако эксперты считают, что цены не сразу пойдут на спад.

Прогнозы по рынку жилья в 2024 году

Banki.ру пишет, что спрос на ипотеку остается активным в связи с изменениями в регулировании этой сферы. Каждый раз, когда происходит изменение ключевой ставки, наблюдается повышенный интерес со стороны клиентов.



Однако в следующем году этого ажиотажа уже не будет. Рынок сокращается из-за высоких ставок, цен и условий программ, что заставляет клиентов ждать корректировки цен на недвижимость. Только при небольших суммах и на короткий срок можно забыть о рыночной ипотеке с процентной ставкой 17-19% годовых.

Кто сможет позволить себе ипотеку

Согласно мнению главы аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олега Репченко, введение ограничения на сумму кредита до 6 млн рублей привело практически к упразднению льготной ипотеки в Московском регионе. Теперь при условии первоначального взноса 30% и максимальной суммы кредита 6 млн рублей можно приобрести жилье стоимостью не более 8,5 млн рублей.

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Эксперт рассказал «Московскому Комсомольцу», что для Москвы это означает, что доступными станут только небольшие студии на окраине. Поэтому спрос на льготную ипотеку и в целом на новостройки значительно снизится, хотя есть еще возможность получения семейной ипотеки. Но все же ослабление спроса повлияет на цены, особенно явно это проявится после 1 июля 2024 года, если власти не отменят программу льготной ипотеки для всех.

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