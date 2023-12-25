Набиуллина заявила, что массовая программа льготной ипотеки закроется

Posted 25 декабря 2023, 19:31
Published 25 декабря 2023, 19:31
Modified 25 декабря 2023, 19:59
Updated 25 декабря 2023, 19:59
Набиуллина рассказала, что массовая программа льготной ипотеки завершится в июле. Однако адресная ипотека, включая семейную, останется в силе, так как она пользуется большим спросом. Объемы семейной ипотеки примерно такие же, как и у массовой программы льготной ипотеки.
«Так что льготная ипотека не будет более столь экзотической, как до 2020 года. Кроме того, развивается и рыночная ипотека. Хотя ее темпы замедлились, но все же происходит ее развитие», — рассказала глава ЦБ.
Цены на новостройки в России значительно превысили стоимость жилья на вторичном рынке, что вызвало озабоченность Центрального банка. Их анализ показал, что разрыв составляет более 40% в этом году, тогда как он составлял около 10% до появления массовых льготных программ.
«Я считаю, что необходимо уменьшить этот разрыв, так как он небезопасен и для людей, и для банков. В дальнейшем мы должны вернуться к более сбалансированному разрыву цен на первичном и вторичном рынках жилья. Скорость этого процесса будет зависеть от того, будут ли льготные программы распространяться только на новое жилье или на уже существующее. На мой взгляд, эти программы должны помогать людям с доступностью жилья, и не имеет значения, приобретают ли они жилье на первичном или вторичном рынке. Однако это также требует обсуждения с правительством, которое отвечает за создание льготных программ. Я считаю, что разрыв должен перестать расти и начать уменьшаться. Однако говорить о темпах этого снижения в настоящее время, видимо, преждевременно.
По информации гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, вторичный рынок недвижимости в российских городах стабильно рос в первые три квартала текущего года, увеличиваясь примерно на 2-3% каждый квартал.
Однако в четвертом квартале произошел значительный скачок в 6%. Эксперт рассказал «Московскому комсомольцу», что причиной такого роста является повышение процентных ставок по ипотеке. Многие покупатели поспешили взять ипотечные кредиты по предыдущим условиям, а продавцы, воспользовавшись высоким спросом, начали повышать цены.
Согласно информации от директора по продажам компании «Этажи» Сергея Зайцева, рынок недвижимости в России в этом году столкнулся с нестабильным спросом и изменчивыми предпочтениями покупателей. В начале года были ограничены ипотечные ставки от застройщиков, что привело к перетоку покупателей с первичного на вторичный рынок жилья. Также возникло значительное увеличение спроса на земельные участки из-за расширения льготного кредитования на строительство домов.
Однако в настоящее время спрос на рынке начинает снижаться. По словам Зайцева, доступность ипотечных кредитов на готовое жилье значительно упала. Кроме того, в конце лета — начале осени возник опережающий спрос, так как многие люди опасались изменений в условиях кредитования и спешили улучшить свои жилищные условия. Рынок постепенно замедляется, а в январе это процесс усилится также из-за сезонных факторов.
По мнению экспертов, ситуация на рынке недвижимости напоминает прошлогодний апрель. Тогда рынок замер из-за ограничения доступности ипотеки, боязни стагнации и исчерпания спроса. Аналитики IRN.ru сообщили Banki.ру, что скорее всего, такое состояние рынка продержится еще несколько месяцев. Конец года считается активным сезоном для недвижимости, так как люди стремятся завершить сделки до нового года. Продавцам потребуется время, чтобы осознать изменение ситуации. Ожидается, что изменение ценового тренда произойдет ближе к весне.
Однако аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова предупреждает, что в 2024 году получить ипотеку будет значительно сложнее. Процентные ставки по рыночным программам банков к середине января приблизятся к отметке в 20% годовых, что сделает их непосильными для большинства заемщиков. Это может создать сложности для рынка, особенно учитывая текущую стоимость жилья.