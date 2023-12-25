Набиуллина заявила, что массовая программа льготной ипотеки закроется





«Я считаю, что необходимо уменьшить этот разрыв, так как он небезопасен и для людей, и для банков. В дальнейшем мы должны вернуться к более сбалансированному разрыву цен на первичном и вторичном рынках жилья. Скорость этого процесса будет зависеть от того, будут ли льготные программы распространяться только на новое жилье или на уже существующее. На мой взгляд, эти программы должны помогать людям с доступностью жилья, и не имеет значения, приобретают ли они жилье на первичном или вторичном рынке. Однако это также требует обсуждения с правительством, которое отвечает за создание льготных программ. Я считаю, что разрыв должен перестать расти и начать уменьшаться. Однако говорить о темпах этого снижения в настоящее время, видимо, преждевременно.