Эксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать квартиру и когда она окупится

За 2023 году в структуре продаж выросла доля сделок со студиями и однокомнатными квартирами, которые в 80% случаев приобретались по льготным ипотечным программам, в том числе по семейной ипотеке, но такой формат квартир не очень подходит для семейного проживания. Предварительный вывод: имея свободные 2-3 млн руб и возможность воспользоваться льготной программой ипотеки, покупатели приобретают недвижимость, чтобы сохранить деньги от инфляции. Ведь недвижимость остается самым понятным инструментом для вложений и не требует специальных знаний (в отличие от фондового рынка).