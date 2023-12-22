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Posted 22 декабря 2023, 05:48

Published 22 декабря 2023, 05:48

Modified 22 декабря 2023, 05:48

Updated 22 декабря 2023, 05:48

Эксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать квартиру и когда она окупится

Эксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать квартиру и когда она окупится

22 декабря 2023, 05:48
Фото: 1MI.
Срок окупаемости приобретенной квартиры составит около 20 лет, сообщил Newia коммерческий директор Концерна «РУСИЧ» Эдуард Гусар.

Как спасти деньги от инфляции

Собеседник рассказал, что доля профессиональных инвесторов за последние 3 года существенно сократилась. В проектах комфорт-класса этот показатель в общей структуре сделок не превышает 5-7%, в проектах бизнес-класса не более 10% квартир покупаются с инвестиционными целями — для последующей перепродажи или сдачи в аренду.

За 2023 году в структуре продаж выросла доля сделок со студиями и однокомнатными квартирами, которые в 80% случаев приобретались по льготным ипотечным программам, в том числе по семейной ипотеке, но такой формат квартир не очень подходит для семейного проживания. Предварительный вывод: имея свободные 2-3 млн руб и возможность воспользоваться льготной программой ипотеки, покупатели приобретают недвижимость, чтобы сохранить деньги от инфляции. Ведь недвижимость остается самым понятным инструментом для вложений и не требует специальных знаний (в отличие от фондового рынка).

Фото: 1MI

С ноября 2023 г. цены недвижимость выросли на 10%, не мало, но и до динамики, которая была в пандемийный и постпандемийный период, с началом этапа льготного кредитования очень далеко.

Поэтому 2023 г. — это больше не о том, как заработать на перепродаже, а как сохранить средства с помощью квадратных метров.

Когда лучше покупать квартиру

При двухзначных ипотечных ставках, альтернативой вложениям в недвижимость могут стать банковские вклады, по доходности сопоставимо, иногда и выше.

«Однако, если на руках есть свободные несколько миллионов рублей и их достаточно на первоначальный взнос (сейчас это 30%) и возможность приобрести квартиру, приобретайте недвижимость и рассматривайте эту покупку не как способ заработать, а для собственного проживания, как квартиру для детей/внуков», — рассказал эксперт.

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В 2023 году рекордные по объему инвестиций были в сегменте коммерческой недвижимости (ритейл и офисы). В отдельных проектах доходность может быть выше, чем доходность со сдачи или перепродажи квартиры, но это очень специализированный рынок с высоким порогом входа и не каждому физическом лицу под силу грамотно выбрать проект и оценить риски вложений.

Через сколько окупится купленная квартира

Эксперт рассказал, что в сегменте жилой недвижимости в столичном регионе, после вычета всех затрат — в среднем 5% годовых, срок окупаемости в среднем 20-25 лет.

В сегменте коммерческой недвижимости доходность в зависимости от проекта в среднем — 10% годовых, срок окупаемость в среднем 12-15 лет. Но высокий порог входа не делает этот сегмент доступным.

Чтобы эта сфера стала выгодной для инвесторов, необходимо, в первую очередь, наличие доступных кредитов, чтобы проценты по кредиту не «съедали» весь доход от вложений.

Что будет с рынком недвижимости

По мнению аналитика Банки.ру Инны Солдатенковой, в 2024 году получить ипотеку станет заметно сложнее. Процентные ставки по ипотечным программам банков к середине января приблизятся к 20% годовых и станут непосильными для большинства заемщиков при текущей цене на жилье.

Фото: 1MI



Кроме того, при такой высокой ключевой ставке возможно пересмотрят максимальные ставки по государственным программам. Банки будут продолжать устанавливать повышенные проценты для рискованных клиентов с низким первоначальным взносом и большим количеством долговых обязательств. Центральный банк также планирует вводить ограничения на выдачу ипотечных кредитов рискованным заёмщикам. В результате, получить ипотеку, даже по льготным программам, смогут только заемщики, у которых есть достаточные накопления и низкая финансовая нагрузка.

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Однако, даже с условиями, измененными под новые рыночные ставки, льготные программы по-прежнему будут пользоваться спросом у населения. Согласно словам Инны Солдатенковой, ожидать серьезных изменений на ипотечном рынке и рынке недвижимости до конца первого полугодия 2024 года не стоит. Это связано с тем, что повышение ключевой ставки также влияет на стоимость проектного финансирования для застройщиков. Поэтому, особенно в крупных регионах, не следует ожидать снижения стоимости жилья.

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#Илья Протвинов#Общество#Ипотека#Квартира#Законодательство#Ипотечные программы#Процентные ставки#Инфляция#Окупаемость
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