Стоит ли сдавать квартиру в новогодние праздники посуточно

Один из важных пунктов заключается в определении времени выезда из квартиры — до 12:00 следующего дня. Можно прописать в договоре, что за каждый последующий час пребывания после этого времени будет взиматься дополнительная плата. Если требуется продлить срок аренды, необходимо предупредить об этом заранее и не позднее 10:00 утра, за два часа до ожидаемого времени выезда.



Можно установить запрет на курение как в квартире, так и в подъезде. Нарушение этого правила может повлечь за собой штраф, который будет составлять стоимость залоговой суммы аренды. Дополнительно важно поддерживать чистоту и порядок в арендованном помещении.