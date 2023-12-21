Стоит ли сдавать квартиру в новогодние праздники посуточно

Posted 21 декабря 2023, 09:06
Published 21 декабря 2023, 09:06
Modified 21 декабря 2023, 09:08
Updated 21 декабря 2023, 09:08
Автор блога «Усадьбушка» рассказала, что решила заняться сдачей квартиры на зимние праздники и добавила, что установила повышенную цену за проживание в данное время. Цены увеличиваются с 30 декабря по 10 января примерно на 30-50%. Она выбрала повышение в 50% и была приятно удивлена, что на весь период праздников жилье было забронировано.
«Я также решила заключить договор на залог, так как убедилась, что только финансовая гарантия позволяет уменьшить риски повреждения имущества и возместить ущерб. Главная защита — это договор с указанием списка имущества и его стоимости. При заселении жильцы вносят мне залог в размере 5000 рублей, который я возвращаю после осмотра квартиры при выселении», — рассказала блогер.
Она добавила, что за все время аренды не было случаев невозврата залога. Квартира практически не износилась, и за все время потерялась только одна чайная ложка.
Блогер уточнила, что украшение квартиры к Новому году при посуточной аренде — дело каждого собственника. Однако она не раздумывала ни минуты — конечно же, стоит украшать. «Это приятно для меня, а гостям доставит радость и создаст новогоднее настроение», — добавила она.
Она всегда стремилась к деликатному и минималистичному декору в арендных квартирах, и Новый год — не исключение.
Есть несколько вариантов правил, которые могут быть включены в договор посуточной аренды. Для того, чтобы не нарушать покой соседей, рекомендуется соблюдать тишину с 22:00 до 8:00, избегая громких разговоров, включения телевизора или музыки.
Один из важных пунктов заключается в определении времени выезда из квартиры — до 12:00 следующего дня. Можно прописать в договоре, что за каждый последующий час пребывания после этого времени будет взиматься дополнительная плата. Если требуется продлить срок аренды, необходимо предупредить об этом заранее и не позднее 10:00 утра, за два часа до ожидаемого времени выезда.
Можно установить запрет на курение как в квартире, так и в подъезде. Нарушение этого правила может повлечь за собой штраф, который будет составлять стоимость залоговой суммы аренды. Дополнительно важно поддерживать чистоту и порядок в арендованном помещении.
Пункт, касающийся присутствия домашних животных или приглашения третьих лиц, также может быть добавлен в договор. Кроме того, нужно предупредить жильцов, что рекомендуется избегать конфликтов с соседями и не открывать дверь неизвестным людям.
Перед сдачей квартиры необходимо закрыть краны и окна, а также выключить свет и электроприборы. В случае повреждения, утраты или порчи имущества владельца помещения, арендатор обязан возместить его полную стоимость.
Руководитель семейного агентства «Агентесса» Ева Харитонова рассказала изданию «Аргументы и факты», что последствия сдачи квартиры могут быть очень разные.
«У наших клиентов есть много историй. Например, один из владельцев арендной квартиры получил звонок от соседей во время праздников. Соседи просили его приехать срочно и вызвать пожарных, потому что из окна квартиры выходил дым. Когда владелец зашел внутрь, он обнаружил, что арендатор спал на кровати в состоянии опьянения. В это время начал гореть стол. Оказалось, что мужчина оставил свечу горящей на кухонном столе, что привело к пожару. Если бы соседей не было дома, могла произойти настоящая беда. Владельцу пришлось провести ремонт, после чего он продолжил сдавать квартиру, но изменил правила», — рассказала эксперт.
Всегда нужно устанавливать правила использования помещения и требовать залог. Перед заселением необходимо обязательно подписать договор между владельцем и арендатором, в котором будут четко оговорены правила проживания и условия возврата залога. Если мы заблаговременно прописываем все правила и условия сдачи квартиры, мы исключаем рискованные и неподходящие варианты.