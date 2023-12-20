Эксперты рассказали, какие квартиры резко подешевеют в 2024 году

Posted 20 декабря 2023, 05:26
Published 20 декабря 2023, 05:26
Modified 20 декабря 2023, 05:26
Updated 20 декабря 2023, 05:26
Злобин рассказал, что сейчас подавляющее большинство квартир приобретается за счет ипотечных средств.
Уже в сентябре 2023 года выдачи ипотеки превысили показатели «самого ипотечного месяца» — декабря. Весомый вклад в стимулировании продаж как на первичном, так и на вторичном рынке, оказывали льготные ипотечные банковские программы. Доля выдач в рамках льготных ипотечных программ, включая госипотеку, составляла до 45% от общего количества. Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ привело к повышению ставок по ипотеке и к усилению спроса на ипотечные госпрограммы.
Людям было выгодно брать льготную ипотеку для покупки первичного жилья по ставке 6-8% при нынешней ключевой ставке ЦБ и официальной инфляции в 6,6%. А чтобы «зайти» в льготную ипотеку россияне начали брать потребительские кредиты под достаточно существенный процент, т. к. копить на первоначальный взнос, особенно в нынешней экономической ситуации, становится все сложнее.
Основной риск использования такой модели при покупке недвижимости — это раскручивание долговой спирали. Для «урегулирования» ситуации банки «совершили ряд шагов»: увеличили требования к первоначальному взносу, снизили размер одобренной суммы и ужесточили проверку дохода потенциального заемщика. Сегодня почти треть заемщиков столкнулись с отказами при выдаче ипотеки на «первичку» по ранее одобренным заявкам на старых условиях (до повышения ключевой ставки).
По словам эксперта, в ближайший год рынок первичного жилья ожидает поэтапное возвращение к рыночным условиям кредитования. В ЦБ заявили, что льготная ипотека может остаться только в тех регионах, где нет ее достаточного проникновения. Кроме того, уже в следующем году Банк России может получить полномочия по ограничению количества ипотечных кредитов для банков.
Собеседник считает, что цены на первичном рынке недвижимости, застройщики скорее всего, будут удерживать и в следующем году. «Вторичка» будет по цене тянуться к «первичке» (сейчас разрыв составляет до 30%). Объемы строительства в 2024 году сохранятся на уровне предыдущих двух лет. Эксперт полагает, что в 2024 году в структуре продаж первичная недвижимость может занять примерно 40%, вторичная недвижимость — 10%, ИЖС — 50%.
«Первичный рынок останется востребованным, несмотря на изменение покупательских возможностей. „Вторичка“, скорее всего будет пытаться „догонять“ первичку по востребованности у населения, т. к. запланированные на рынке в 2024 год ипотечные условия повлияют на рынок вторичной недвижимости и цены на ликвидную вторичную недвижимость скорее снизятся в пределах 5%, а на старый фонд — на 15–20%», — заявил собеседник.
Основатель агентства недвижимости GLENDELS Мария Нарбекова рассказала, что в текущих экономических реалиях рынка недвижимости ожидать существенного снижения цен, было бы оптимистично. Скорее всего, нас ждет период стабилизации. Изменения в условиях льготной ипотеки, несомненно, внесут свои коррективы в спрос и предложение, но, учитывая постоянное увеличение стоимости стройматериалов и затрат на строительство, резкое падение цен маловероятно.
Появление новых ограничений по льготной ипотеке, таких как повышение первоначального взноса и снижение максимальной суммы кредита, может сдержать спрос со стороны тех, кто рассматривал покупку жилья исключительно как инвестицию, охладив пыл спекулянтов. Это, в свою очередь, может привести к более умеренному росту цен или их стабилизации.
«Для потенциальных покупателей это означает, что важно не спешить с решениями. Если вы можете позволить себе подождать, это может оказаться разумным шагом. Следите за рынком, оценивайте риски и возможности. Подождите тот момент, когда рынок предложит наиболее выгодные условия для вас», — отметила собеседница.