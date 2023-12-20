Эксперты рассказали, какие квартиры резко подешевеют в 2024 году

Собеседник считает, что цены на первичном рынке недвижимости, застройщики скорее всего, будут удерживать и в следующем году. «Вторичка» будет по цене тянуться к «первичке» (сейчас разрыв составляет до 30%). Объемы строительства в 2024 году сохранятся на уровне предыдущих двух лет. Эксперт полагает, что в 2024 году в структуре продаж первичная недвижимость может занять примерно 40%, вторичная недвижимость — 10%, ИЖС — 50%.