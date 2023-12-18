Можно потерять деньги: чем опасно занижение стоимости квартиры





К примеру, Анатолий приобрел у Ивана квартиру по цене 4,5 миллиона рублей, хотя в договоре указана сумма в 4 миллиона рублей. Год спустя Иван стал должником по нескольким кредитам, не смог справиться с оплатой и обратился с заявлением о своей финансовой несостоятельности.



Управляющий провел проверку его имущества и счетов, после чего нашел информацию о недавно совершенной сделке с недвижимостью. Разница между рыночной и фактической ценой превышает 10%, поэтому данная сделка вызывает подозрения. Квартира возвращена в состав кредиторской массы.



В данном случае Анатолий может вернуть свои деньги, однако это возможно только при условии, что он будет занимать место в очереди вместе со всеми другими кредиторами. Однако на практике это может означать, что он никогда не получит свои деньги обратно.