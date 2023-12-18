Можно потерять деньги: чем опасно занижение стоимости квартиры

Posted 18 декабря 2023, 08:18
Published 18 декабря 2023, 08:18
Modified 18 декабря 2023, 08:20
Updated 18 декабря 2023, 08:20
Иногда во время сделки происходят ситуации, когда одна из сторон хочет внести в документы не полную стоимость жилья, а только ее часть. Например, вместо пяти миллионов только половину. Причина этого — продавец хочет уменьшить налог с продажи, а покупатель не хочет раскрывать свои доходы.
Казалось бы, нет ничего неправильного в том, чтобы не указывать все детали о цене в договоре. Ведь здесь действует принцип свободы соглашения, который защищен законом. В рамках этого принципа продавец может указать любую сумму, которая ему нравится, а затем оформить с покупателем допсоглашение и подтвердить фактическую стоимость с помощью расписок. Однако, такой подход не является безопасным для обеих сторон.
Почему? Давайте разберемся.
При реализации жилья в России необходимо платить налог НДФЛ, который составляет 13% от полученной прибыли. Возьмем реальный случай, когда Елена приобрела квартиру за 2,5 млн рублей, а через год она захотела переехать ближе к своей работе. Удивительно, но цена на ее студию выросла до 4 млн рублей. Итак, Елена должна заплатить 195 000 рублей налогов с разницы между во время продажи. Это весьма значительная сумма, которая могла бы быть использована для покупки квартиры в новом районе.
Елене предстоит выбирать: либо добираться на работу по два часа в одну сторону, либо искать жилье с более низкими характеристиками. Оба варианта не слишком привлекательны.
В таких ситуациях некоторые продавцы предлагают занизить цену в договоре купли-продажи недвижимости. Таким образом они избегают выплаты налогов. Процесс такой сделки довольно прост: сумма указывается в договоре, который затем регистрируется в Росреестре. Оставшуюся часть денег можно передать через допсоглашение и использовать ячейку для перевода денег.
Однако, несмотря на популярность данной практики, она не может считаться безопасной.
Основатель и руководитель агентства по недвижимости Ольга Миронова объяснила, что каждый подобный договор проходит регистрацию в Росреестре. Это означает, что установленная в договоре стоимость считается единственно верной для государства и суда. В случае возникновения спорной ситуации, будет учтена только сумма, которая указана в зарегистрированном договоре.
Как известно, покупатель является самой уязвимой стороной в любой сделке, особенно если сумма в договоре завышена. Прежде всего, если возникнет судебное разбирательство, такой покупатель вряд ли получит признание судом, что он законопослушный клиент. Поскольку он осознанно согласился на сговор и нарушил закон, это будет учитываться.
Также возможно, что суд может признать эту сделку недействительной. В таком случае покупателю придется вернуть квартиру, а продавцу — только сумму, оговоренную в договоре. Доказать, что была выплачена иная сумма, трудно.
В итоге покупатель не только потеряет часть своих денег, но и недвижимость. Еще одно неприятное последствие для покупателя заключается в том, что он не сможет воспользоваться налоговым вычетом на полную стоимость имущества. Он сможет получить вычет лишь на сумму, указанную в договоре. Кроме этого, если понадобится продать квартиру до истечения трехлетнего периода, в котором возможно осуществить налогообложение от продажи, различия между реальной стоимостью и той, которую прописали в прошлом договоре купли-продажи, окажется ощутимой. В результате сумма налога от продажи увеличится.
Новый закон о финансовой несостоятельности лиц вызвал беспокойство среди агентов по недвижимости и покупателей. При проведении процедуры банкротства, управляющий тщательно анализирует все сделки крупного имущества, совершенные возможным банкротом за последние несколько лет.
Если ему покажется, что продажа была осуществлена с целью скрыть имущество, то такая сделка будет признана недействительной. Если же цена продажи окажется ниже рыночной стоимости, это будет считаться веским доказательством.
К примеру, Анатолий приобрел у Ивана квартиру по цене 4,5 миллиона рублей, хотя в договоре указана сумма в 4 миллиона рублей. Год спустя Иван стал должником по нескольким кредитам, не смог справиться с оплатой и обратился с заявлением о своей финансовой несостоятельности.
Управляющий провел проверку его имущества и счетов, после чего нашел информацию о недавно совершенной сделке с недвижимостью. Разница между рыночной и фактической ценой превышает 10%, поэтому данная сделка вызывает подозрения. Квартира возвращена в состав кредиторской массы.
В данном случае Анатолий может вернуть свои деньги, однако это возможно только при условии, что он будет занимать место в очереди вместе со всеми другими кредиторами. Однако на практике это может означать, что он никогда не получит свои деньги обратно.
По информации портала «Сравни», в чате жителей Геленджика обсудили случай, связанный с одной женщиной, которая два года назад приобрела квартиру площадью 25,6 квадратных метров. В договоре о покупке указана цена в размере 150 000 рублей. Но на самом деле квартира стоит гораздо больше — не менее 2,5 миллиона рублей.
В августе 2021 года арбитражный суд Краснодарского края объявил продавца квартиры банкротом, так как он имел долги перед банками, физическим лицом и налоговой службой, превышающие 931 тысячу рублей. Был назначен финансовый управляющий для должника.
Сотрудник уточнил все имущество должника и пришел к выводу, что средняя рыночная стоимость проданной квартиры составляла более 1 028 000 рублей на тот момент. Он заключил, что «должник стремился вывести ликвидное имущество». В такой ситуации покупатель должен был поставить под сомнение законность продажи квартиры по такой низкой цене.
В результате управляющий обратился в суд с требованием признать сделку недействительной и вернуть квартиру должнику, чтобы её можно было продать и использовать для погашения задолженностей.
По словам одного из участников чата, покупательница была удивлена требованию вернуть квартиру, ведь она приобрела ее за значительно большую сумму, а не за 150 000 рублей.